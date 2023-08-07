Барбікор захоплює світ: як рожевий став новим чорним

Барбі, культовий символ стилю з 1950-х років, продовжує впливати на модні тенденції завдяки фірмовій рожевій естетиці. Зараз популярність стилю барбікор піднімає хвилі в поп-культурі, зачаровуючи як знаменитостей, так і модних ентузіастів. Вперше цей тренд набув популярності, коли Valentino представили колекцію Pink PP, у якій яскравий гарячий рожевий колір асоціюється з улюбленою лялькою Барбі.

Незабаром після цього образ Барбі у виконанні Марго Роббі у повнометражному фільмі 2023 року зміцнив вплив ляльки на сучасну моду. Зараз можна побачити, як ця естетика проникає в гардероби найпопулярніших ікон стилю, таких як Розалія та Кім Кардашян, які без особливих зусиль носять рожевий образ відомої ляльки.

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Естетика Барбікор набула значної популярності, зібравши 6,9 мільйона переглядів тільки на TikTok. Нещодавно Кім Кардашян порадувала своїх передплатників, позуючи в образі реальної Барбі на серії фотографій у Instagram, майстерно зроблених її 8-річною дочкою Норт. Одягнена з ніг до голови у яскраво-рожевий ансамбль від Balenciaga, Кардашян випромінювала фірмовий стиль Барбі.

Від укороченого рожевого худорби до вигнутих панталонів, вона завершила образ блискучою сумкою з верхньою ручкою. Подібно Розалія прийняла естетику Барбікор під час своєї відпустки зі своїм партнером, пуерториканським співаком і репером Rauw. Ділячись фотографіями в рожевому бікіні, співачка без особливих зусиль відтворила улюблений відтінок Барбі.

Привабливість цього яскравого, пухирцевого та сміливого рожевого служить довгоочікуваним бустером настрою, особливо після викликів останніх двох років, пов'язаних із пандемією. Не дивно, що рожево-рожевий відтінок продовжує захоплювати людей, прикрашаючи червоні килимові доріжки та модні події. Такі ікони стилю, як Зендая, Біллі Портер та Нікола Пельтц, обрали неоново-рожеві образи від Valentino, що ще більше зміцнило тренд барбікору.

Цього року у моду повернувся легендарний купальник 60-х років. Трикіні – модель, що відрізняється особливою сміливістю та жіночністю.

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