Барбикор захватывает мир: как розовый стал новым черным

Барби, культовый символ стиля с 1950-х годов, продолжает влиять на модные тенденции благодаря фирменной розовой эстетике. В настоящее время популярность стиля "барбикор" поднимает волны в поп-культуре, очаровывая как знаменитостей, так и модных энтузиастов. Впервые этот тренд приобрел популярность, когда Valentino представили коллекцию Pink PP, в которой яркий горячий розовый цвет ассоциируется с любимой куклой Барби.

Вскоре после этого образ Барби в исполнении Марго Робби в полнометражном фильме 2023 укрепил влияние куклы на современную моду. Сейчас можно увидеть, как эта эстетика проникает в гардеробы самых популярных икон стиля, таких как Розалия и Ким Кардашян, которые без особого труда носят розовый образ известной куклы.

Читайте также: В стиле "барбикор": актриса "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория одела трендовый купальник 2023 (фото)

Видео дня

Эстетика Барбикор приобрела значительную популярность, собрав 6,9 миллиона просмотров только на TikTok. Недавно Ким Кардашян порадовала своих подписчиков, позируя в образе реальной Барби на серии фотографий в Instagram, искусно сделанных ее 8-летней дочерью Норт. Одетая с ног до головы в ярко-розовый ансамбль от Balenciaga, Кардашян излучала фирменный стиль Барби.

От укороченного розового худи до изогнутых панталонов, она завершила образ блестящей сумкой с верхней ручкой. Подобным образом Розалия приняла эстетику Барбикор во время своего отпуска со своим партнером, пуэрториканским певцом и рэпером Rauw. Делясь фотографиями в розовом бикини, певица без особого труда воспроизвела любимый оттенок Барби.

Привлекательность этого яркого, пузырькового и смелого розового служит долгожданным бустером настроения, особенно после вызовов последних двух лет, связанных с пандемией. Неудивительно, что горячево-розовый оттенок продолжает восхищать людей, украшая красные ковровые дорожки и модные события. Такие иконы стиля, как Зендая, Билли Портер и Никола Пельтц, выбрали неоново-розовые образы от Valentino, что еще больше укрепило тренд барбикора.

В этом году в моду вернулся легендарный купальник 60-х годов. Трикини – модель, отличающаяся особой смелостью и женственностью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !