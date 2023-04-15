Благодатный огонь: где смотреть трансляцию восхождения огня и что он символизирует

Благодатный огонь восходит за день до Пасхи. Православные христиане со всего мира ожидают восхождения Благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня. UaPortal публикует онлайн-трансляцию на You-Tube церемонии восхождения Благодатного огня

Особенности церемонии этого года

В этом году действуют ограничения на количество людей – не более 1800 человек в храме и 1200 снаружи святыни. В прошлом году одновременно находиться на церемонии разрешалось 10 000 верующих. Израильская полиция объяснила ограничение заботой о верующих.

Восхождение Благодатного огня: онлайн-трансляция

Главные обряды, связанные с Благодатным огнем

Каждый год в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит восхождение Благодатного огня.

Перед восхождением огня обычно совершается богослужение, в котором принимают участие группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

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В пятницу вечером верующие традиционно собираются на специальное богослужение в храме Гроба Господня, которое заканчивается крестным ходом в Кувуклию.

По традиции в храме гасят все свечи и верующие замирают, ожидая великое чудо.

Что символизирует Благодатный огонь?

Люди верят, что Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Также Благодатный огонь является сакральной святыней для верующих. Каждый раз его появление перед Пасхой считается чудом.

Как на самом деле зажигается Благодатный огонь

В 2018-м году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал, как на самом деле зажигается Благодатный огонь, ведь он сам присутствовал во время процедуры зажигания, добавив: "Бог творит чудеса, но не в удовольствие людям". Во время процедуры зажигания священного огня патриархи зажигают связки восковых свеч от масляной лампады.

"У них есть связки свечей, мы называем их факелами, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – сказал Самуил Агоян .

Кстати, католическая церковь категорически выступала против чудотворности Благодатного огня: в 1238 году с несогласием выступил Папа Римский Григорий IX.

Существует поверье: если огонь не взойдет, год станет последним для человечества.

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