Страстная суббота 2023: запреты и обряды последнего дня перед Пасхой

Последний день перед Пасхой называется Страстная или Великая суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает о телесном погребении Иисуса.

В храмах в субботу проводятся особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, поскольку этот день является началом Пасхи. Священнослужители уже надевают светлые торжественные наряды и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и куличи.

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Великая Суббота – последний день пасхального поста. Считается, что в этот день верующим следует воздерживаться от "мирского шума". Нельзя планировать какие-либо развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, устраивать торжества, будь то свадьбы, дни рождения, разные юбилеи. Существует суеверие – если смеяться в тихую субботу – год придется плакать.

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В этот день запрещены любые телесные развлечения. Под запретом алкоголь и чревоугодие.

Следует воздерживаться от выяснения отношений и брани. Нельзя отзываться и злословить, иначе весь год будет в дрязгах и скандалах.

Домашние дела в этот день под запретом.

Охотиться и ловить рыбу тоже запрещено. А еще нельзя забивать скот и птицу.

В красном списке запретов и ремонт и строительство, работа на огороде, уборка и стирка.

Считается, что нельзя даже мыться.

А еще в Великую субботу нельзя отказывать просящим. Также нельзя занимать деньги или продукты.

В этот день не ходят на кладбище и не поминают умерших.

Однако в этот день можно красить яйца и печь куличи, а затем сразу освящать их в храме. Обязательно хоть одно яйцо должно быть красным – символизирует кровь Христа.

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Основные запреты Страстной субботы:

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы до утра воскресенья;

Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки;

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Необходимо удержаться от интимной близости.

Поверья и народные приметы Великой субботы:

Если день будет облачным, лето будет прохладным и дождливым.

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Если пасхи испечь в Великую субботу и они получатся хорошими – год сложится. Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, тогда в ближайшем году все члены семьи будут здоровыми.

Проведенная ночь без сна перед Пасхой – залог счастья.

Запрещения еды в Страстную субботу – разрешается постный хлеб, фрукты и овощи, вода.

Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. И только после вечерней службы можно отведать творожный кулич, яйца.

Предлагаем узнать, какие продукты должны быть в пасхальной корзине для освящения в церкви.

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