Страсна субота 2023: що не можна робити в останній день перед Великоднем

Останній день перед Великоднем називається Страсна або Велика субота. Цього дня Православна Церква згадує тілесне поховання Ісуса.

У храмах в суботу проводять особливі служби, які мають і жалобний, і святковий характер, оскільки цей день є початком Великодня. Священнослужителі вже надягають світлі урочисті вбрання та освячують принесені людьми у храм паски, фарбовані яйця та паски.

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Велика Субота є останнім днем великоднього посту. Вважається, що цього дня вірянам варто утримуватися від "мирського шуму". Не можна планувати будь-які розваги, ходити в гості, співати та танцювати, влаштовувати урочистості, будь то весілля, дні народження, різні ювілеї. Існує забобон – якщо сміятися у тиху суботу – рік доведеться плакати.

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Цього дня заборонені будь-які тілесні втіхи. Під забороною алкоголь та обжерливість.

Варто утримуватися від з'ясування стосунків та лайки. Не можна обзиватись і лихословити, інакше весь рік буде у чварах та скандалах.

Домашні справи цього дня під забороною.

Полювати та ловити рибу також заборонено. А ще не можна забивати худобу та птицю.

У червоному списку заборон й ремонт та будівництво, робота на городі, прибирання та прання.

Вважається, що не можна навіть митися.

А ще у Велику суботу не можна відмовляти тим, хто просить. Також не можна позичати гроші чи продукти.

Цього дня не ходять на цвинтарі й не поминають померлих.

Однак цього дня можна фарбувати яйця та пекти паски, а потім одразу освячувати їх у храмі. Обов'язково хоча б одне яйце має бути червоним – символізує кров Христа.

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Основні заборони Страсної суботи:

Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи до ранку неділі;

Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;

Не можна вживати спиртні напої;

Не можна сміятися, танцювати та співати;

Необхідно утриматися від інтимної близькості.

Повір'я та народні прикмети Великої суботи:

Якщо день буде хмарним, літо буде прохолодним і дощовим.

Якщо фарбоване яйце кинути у воду і потім цією водою вмитися, це допоможе зберегти красу та здоров'я на цілий рік.

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Якщо паски спекти у Велику суботу і вони вийдуть гарними – рік складеться.

Якщо в ніч на Великдень наснився покійний родич, тоді найближчого року всі члени сім'ї будуть здоровими.

Проведена ніч без сну перед Великоднем – запорука щастя.

Заборони щодо їжі у Страсну суботу – дозволяється пісний хліб, фрукти та овочі, вода.

Суботня трапеза перед Великоднем дозволяється лише після закінчення Всеношної у храмі. І лише після вечірньої служби можна скуштувати сирну паску, яйця.

Пропонуємо дізнатися, які продукти повинні бути у великодньому кошику для освячення в церкві.

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