Страсний тиждень: сім страв на останні дні посту

З 10 квітня в Україні розпочнеться Страсний тиждень, що передує Великодній неділі. Цей час вважається періодом для покаяння.

У Страсний тиждень діють останні пісні обмеження, які тривали 40 днів. Вважається, що піст цього тижня найбільш суворий. У Страсну п'ятницю навіть обмежено споживання пісних страв.

Для того, аби харчуватися правильно та дотримуватися посту, пропонуємо низку рецептів, що дозволять вам приготувати не лише пісні, а й корисні страви. А ще – урізноманітнити своє харчування.

Салат з редискою та бананом від Клопотенка

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Які продукти потрібні:

Банан – 2 шт.

Редиска – 150 грамів

Цукіні – 150 грамів

Порей – 50 г.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль та перець за бажанням

Як готувати

Овочі вимийте та обсушіть.Порей та редиску наріжте кружальцями, цукіні тонкими слайсами.Банани очистьте та наріжте кільцями.

Змішайте в мисці всі інгредієнти та заправте салат 2 ст. л. лимонного соку та такою ж кількістю оливкової олії. Посоліть і поперчіть на смак.

Салат з пшеницею та сиром

Звичайний твердий сир можна замінити тофу, або веганською фетою

Які продукти:

Пшениця – 100 г

Оливки без кісточок – 150 г

Помідори – 2 шт.

Сир – 185 г

Гілочки м’яти – 2 шт.

Олія – 2 ст. л.

Синя цибуля – 1 шт.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Як готувати:

Пшеницю у каструлі промийте та залийте 300 мл води. Додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімального та варіть ще 30-40 хвилин. Готовій пшениці дайте трохи охолонути.

Синю цибулину наріжте тонкими півмісяцями. Помідори – великими кубиками, Оливки розділіть на довільні шматочки. Викладіть все у миску. Сир наріжте великими кубиками.

Додайте сир у миску до овочів разом з пшеницею та листочками м’яти. Додайте олію та лимонний сік й перемішайте.

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Весняний суп з зеленим горошком, лимоном та м'ятою

Які продукти підготувати:

Зелена цибуля – пучок

Картопля – 4 шт.

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

М'ята – до 10 листочків

Зубчик часнику

Овочевий бульйон – 850 мл

Лимонний сік – 1 ст. л.

Веганські вершки – 100 мл.

Сіль – щіпка

Перець чорний мелений – за бажанням

Як готувати:

Зелену цибулю помийте обсушіть та подрібніть. Почищену картоплю наріжте кубиками.Часник – вичавіть у чавилці.Листочки м’яти подрібніть.Якщо зелений горошок заморожений, поставте розмерзатися.

Подрібнену зелену та ріпчасту цибулю висипте у трилітрову каструлю, всипте туди картоплю й часник, залийте бульйоном та відправте на плиту. Варіть 15 хвилин після закипання, щоб картопля стала м'якою.

Горошок обдайте окропом та просушіть, а потім додайте до супу. Туди ж додайте подрібнену м'яту й сік з лимона, вимкніть суп.

Коли він охолоне, перебийте блендером, додайте підігріті веганські вершки та знову перемішайте. Посоліть поперчіть за бажанням. Подавайте суп з підсушеними шматочками висівкового хліба.

Салат з капусти та грейпфрута

Він готується зазвичай з пармезаном, однак, якщо у якийсь з днів посту сир під забороною – просто не кладіть його до салату.

Інгредієнти:

Червоноголова капуста – 300 г

Грейпфрут – 1 шт.

Гілочки м'яти – 2 шт.

Оливкова чи соняшникова олія – 1 ст. л

Винний оцет – 1 ст. л

Сіль та перець до смаку

Як готувати:

З грейпфрута зніміть шкірку, розділіть на дольки та очистьте їх від гірких перетинок.

Капусту нашаткуйте й перекладіть в глибоку миску, додайте сіль і перець та помніть її, аби капуста пустила сік.

До капусти додайте олію, оцет та шматочки грейпфрута. Обережно перемішайте, щоб не сильно прим'яти грейпфрут.

Потім влийте 1 ст. л оливкової або соняшникової олії, 1 ст. л винного оцту, шматочки грейпфрута і добре перемішайте двома ложками, щоб не пошкодити цілісність цитруса.

Розкладіть салат у тарілки та прикрасьте м'ятою.

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Запечені овочі із запашними приправами

Для цієї страви вам потрібно або просто купити суміш заморожених овочів, або підготувати шматочки броколі, кабачку, батату, моркви та картоплі. Кількість інгредієнтів залежить від вашого апетиту або від тієї кількості людей, яких ви будете пригощати.

Якщо будете використовувати суміш заморожених овочів, то візьміть форму для запікання, влийте всередину 2 ст. л. олії й посипте її сумішшю будь-яких приправ, що вам до вподоби. висипте зверху заморожені овочі перемішайте. Розігрійте духовку до 120 градусів, поставте форму з овочами й печіть їх протягом 20 хв.

Якщо овочі буде використовувати сирі, то помийте їх, очистьте й наріжте соломинкою. Суцвіття Броколі розділіть. Додайте замороженого гороху. Потім всипте овочі у форму для запікання, змастіть олією, додайте приправ до свого смаку й відправте пектися у духовку, розігріту до 150 градусів. Час запікання залежить від того, наскільки просмаженими ви полюбляєте овочі.

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Пісний борщ з медом

Підготуйте:

Буряк середнього розміру

Цибулину

3-4 картоплини

Половинку солодкого перцю

Одну морквину

Томатну пасту – 2 ст. л

Квашену капусту з розсолом – 200 г

Мед – 1-2 ст. л

Олію – 1 ст. л.

Сіль і перець – по ¼ ч. л.

Як готувати:

Зваріть очищений та розрізаний навпіл буряк (десь 40 хвилин), потім додайте до нього половинку цибулини та проваріть ще 10 хв. Згодом до бульйону додайте порізану квадратиками картоплю й порізану соломинкою моркву.

Поки заготовка вариться, зробіть засмажку – подрібніть половину цибулини й солодкого перцю й обсмажте їх в олії десь 5-7 хвилин. Додайте томатної пасти та смажте ще 2-3 хвилини.

Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути і наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку.

Коли овочі у бульйоні будуть готові, додайте квашену капусту з розсолом й варіть 3 хвилини. Поперчіть посоліть борщ й додайте меду. Проваріть 1 хв. Йому треба буде настоятися під кришкою впродовж 20 хв.

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"Швидка" картопля по-селянськи

Інгредієнти:

Картопля – 500 г

Часник – 4-5 зубчиків

Олія – 2-3 ст. л

Гілочки чебрецю або розмарину – кілька штук

Сіль і перець – за бажанням

Як готувати:

Картоплю ретельно помийте, шкірку не знімайте. Складіть у каструлю, залийте водою та відваріть до напівготовності (до 20 хвилин). Потім дістаньте картоплю з каструлі та обсушіть.

Коли охолоне, розріжте кожну картоплину на 4 частини. У широку форму для запікання влийте олію, розмажте по дну та зверху викладіть картоплю.

Увімкніть духовку на 210 градусів.

До картоплі додайте подрібнений часник, посоліть та приперчіть.

Викладіть зверху на картоплю гілочки свіжого чебрецю. Запікайте картоплю за температури 210 градусів у режимі гриля або конвекції протягом 10-15 хвилин.

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