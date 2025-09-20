Українським селянам виплатять по 41 тис. гривень: хто зможе отримати гроші

У вересні 2025 року в трьох регіонах стартувала програма грантової підтримки аграрного сектору. До участі залучаються домогосподарства, що перебувають у вразливому становищі.

Про це повідомили у благодійному фонді "Янголи Спасіння". Програма передбачає надання цільової фінансової підтримки на розвиток сільського господарства у сумі 1 000 доларів США (еквівалент 41 тис. грн).

Подати заявку можуть лише мешканці тих громад, які мають документальне підтвердження належності до однієї з категорій:

ВПО з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій (обов’язково мати реєстрацію в таких районах);

Домогосподарства з пошкодженим житлом унаслідок війни (повне чи часткове руйнування будинку);

Сім’ї, які втратили годувальника через бойові дії.

Грошова допомога надаватиметься жителям окремих північних і південних регіонів, а саме:

Миколаївщина: Баштанський та Миколаївський райони;

Сумщина: Охтирський, Сумський, Конотопський і Шосткинський райони;

Чернігівщина: Чернігівський район.

Як подати заявку на участь у програмі

Організатори зазначають, що подати заявку зможуть лише ті кандидати, які нададуть офіційні документи, що підтверджують належність до однієї з визначених категорій. Для таких осіб доступна спеціальна онлайн-форма.

Серед усіх заявок перевага надаватиметься тим домогосподарствам, що перебувають у найбільш уразливому становищі.

Ключова вимога програми – використання виділених коштів виключно на аграрні потреби: закупівлю інструментів, насіння, добрив, теплиць, свійських тварин, птиці та кормів. Після витрачання грошей учасники мають надати звітність – квитанції, договори чи накладні.

Реалізація проєкту відбувається за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

