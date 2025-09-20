Украинским аграриям выплатят по 41 тыс. гривен: кто сможет получить деньги

В сентябре 2025 г. в трех регионах стартовала программа грантовой поддержки аграрного сектора. К участию привлекаются домохозяйства, находящиеся в уязвимом положении.

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Ангелы Спасения". Программа предусматривает предоставление целевой финансовой поддержки на развитие сельского хозяйства в сумме 1000 долларов США (эквивалент 41 тыс. грн).

Подать заявку могут только жители общин, имеющих документальное подтверждение принадлежности к одной из категорий:

ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий (обязательно иметь регистрацию в таких районах);

Домохозяйства с поврежденным жильем в результате войны (полное или частичное разрушение дома);

Семьи, потерявшие кормильца из-за боевых действий.

Читайте также: Финподдержка от Британии: кто из украинцев может получить 11 тыс. грн помощи

Денежная помощь будет предоставляться жителям отдельных северных и южных регионов, а именно:

Николаевская область: Баштанский и Николаевский районы;

Сумская область: Ахтырский, Сумской, Конотопский и Шосткинский районы;

Черниговская область: Черниговский район.

Как подать заявку на участие в программе

Организаторы отмечают, что подать заявку смогут только кандидаты, которые предоставят официальные документы, подтверждающие принадлежность к одной из определенных категорий. Для таких лиц доступна специальная онлайн-форма.

Среди всех заявок предпочтение будет отдаваться домохозяйствам, которые находятся в наиболее уязвимом положении.

Ключевое требование программы – использование выделенных средств исключительно на аграрные нужды: закупку инструментов, семян, удобрений, теплиц, домашних животных, птицы и кормов. После траты денег участники должны предоставить отчетность – квитанции, договоры или накладные.

Реализация проекта осуществляется при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

Ранее мы говорили, какая категория украинцев имеет право на получение базовой социальной помощи в 4500 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!