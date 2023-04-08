Страстная неделя: семь блюд на последние дни поста
С 10 апреля в Украине начнется Страстная неделя, предшествующая Пасхальному воскресенью. Это время считается периодом покаяния.
В Страстную неделю действуют последние песни ограничения, длившиеся 40 дней. Считается, что пост на этой неделе наиболее суров. В Страстную пятницу даже ограничено потребление постных блюд.
Для того чтобы питаться правильно и соблюдать пост, предлагаем ряд рецептов, которые позволят вам приготовить не только песни, но и полезные блюда. А еще – разнообразить свое питание.
Салат с редиской и бананом от Клопотенко
Какие продукты нужны:
- Банан – 2 шт.
- Редис – 150 граммов
- Цуккини – 150 граммов
- Порей – 50 г.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль и перец по желанию
Как готовить
Овощи вымойте и обсушите. Порей и редис нарежьте кружочками, цуккини тонкими слайсами. Бананы очистите и нарежьте кольцами.
Смешайте в миске все ингредиенты и заправьте салат 2 ст. л. лимонного сока и таким же количеством оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.
Салат с пшеницей и сыром
Обычный твердый сыр можно заменить тофу или веганской фетой.
Какие продукты:
- Пшеница – 100 г
- Оливки без косточек – 150 г
- Помидоры – 2 шт.
- Сыр – 185 г
- Веточки мяты – 2 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Синий лук – 1 шт.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
Как готовить:
Пшеницу в кастрюле промойте и залейте 300 мл воды. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимального и варите еще 30-40 минут. Готовой пшеницы дайте немного остыть.
Синюю луковицу нарежьте тонкими полумесяцами. Помидоры – большими кубиками, оливки разделите на произвольные кусочки. Выложите все в миску. Сыр нарежьте большими кубиками.
Добавьте сыр в миску к овощам вместе с пшеницей и листочками мяты. Добавьте сливочное масло и лимонный сок и перемешайте.
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Весенний суп с зеленым горошком, лимоном и мятой
Какие продукты подготовить:
- Зеленый лук – пучок
- Картофель – 4 шт.
- Лук желтый репчатый – 1 шт.
- Мята – до 10 листочков
- Зубчик чеснока
- Овощной бульон – 850 мл
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Веганские сливки – 100 мл.
- Соль – щепотка
- Перец черный молотый – по желанию
Как готовить:
Зеленый лук помойте, обсушите и измельчите. Почищенный картофель нарежьте кубиками. Чеснок – выжмите в чавилке. Листочки мяты измельчите.
Измельченный зеленый и репчатый лук высыпьте в кастрюлю, всыпьте туда картофель и чеснок, залейте бульоном и отправьте на плиту. Варите 15 минут после закипания, чтобы картофель стал мягким.
Обожмите горошек кипятком и просушите, а затем добавьте в суп. Туда же добавьте измельченную мяту и сок из лимона, выключите суп.
Когда он остынет, перебейте блендером, добавьте нагретые веганские сливки и снова перемешайте. Посолите и поперчите по желанию. Подавайте суп с подсушенными кусочками отрубного хлеба.
Салат из капусты и грейпфрута
Он готовится обычно с пармезаном, однако, если в какой-нибудь из дней поста сыр под запретом – просто не кладите его в салат.
Ингредиенты:
- Красноголовая капуста – 300 г
- Грейпфрут – 1 шт.
- Веточки мяты – 2 шт.
- Оливковое или подсолнечное масло – 1 ст. л
- Винный уксус – 1 ст. л
- Соль и перец по вкусу
Как готовить:
С грейпфрута снимите шкурку, разделите на дольки и очистите их от горьких перепонок.
Капусту нашинкуйте и переложите в глубокую миску, добавьте соль и перец и помните ее, чтобы капуста пустила сок.
К капусте добавьте растительное масло, уксус и кусочки грейпфрута. Осторожно перемешайте, чтобы не сильно примять грейпфрут.
Затем влейте 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л винного уксуса, кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не повредить целостность цитруса.
Разложите салат в тарелки и украсьте мятой.
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Запеченные овощи с ароматными приправами
Для этого блюда вам нужно либо просто купить смесь замороженных овощей, либо подготовить кусочки брокколи, кабачку, батату, моркови и картофеля. Количество ингредиентов зависит от вашего аппетита или того количества людей, которых вы будете угощать.
Если будете использовать смесь замороженных овощей, возьмите форму для запекания, влейте внутрь 2 ст. л. растительного масла и посыпьте его смесью любых приправ, что вам нравится. Высыпьте сверху замороженные овощи перемешайте. Разогрейте духовку до 120 градусов, поставьте форму с овощами и жарите их в течение 20 мин.
Если овощи будут использовать сырые, то помойте их, очистите и нарежьте соломинкой. Соцветие Брокколи разделите. Добавьте замороженный горох. Затем всыпьте овощи в форму для запекания, смажьте маслом, добавьте приправы по своему вкусу и отправьте печься в духовку, разогретую до 150 градусов. Время запекания зависит от того, насколько прожаренными вы любите овощи.
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Постный борщ с медом
Подготовьте:
- Свекла среднего размера
- Луковицу
- 3-4 картофелины
- Половинку сладкого перца
- Одну морковку
- Томатную пасту – 2 ст. л
- Квашеную капусту с рассолом – 200 г
- Мед – 1-2 ст. л
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль и перец – по ч. л.
Как готовить:
Сварите очищенную и разрезанную пополам свеклу (примерно 40 минут), затем добавьте к ней половинку луковицы и проварите еще 10 мин. Впоследствии к бульону добавьте порезанный квадратиками картофель и порезанный соломинкой морковь.
Пока заготовка варится, сделайте зажарку – размельчите половину луковицы и сладкого перца и обжарьте их в масле примерно 5-7 минут. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 2-3 минуты.
Достаньте из бульона свеклу, дайте ему немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Поверните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.
Когда овощи в бульоне будут готовы, добавьте квашеную капусту с рассолом и варите 3 минуты. Поперчите посолите борщ и добавьте мед. Проварить 1 мин. Ему нужно будет настояться под крышкой в течение 20 мин.
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"Быстрый" картофель по-крестьянски
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Масло растительное – 2-3 ст. л
- Веточки тимьяна или розмарина – несколько штук
- Соль и перец – по желанию
Как готовить:
Картошку тщательно помойте, кожуру не снимайте. Сложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности (до 20 минут). Затем достаньте картошку из кастрюли и обсушите.
Когда остынет, разрежьте каждую картофелину на 4 части. В широкую форму для запекания влейте растительное масло, размажьте по дну и сверху выложите картофель.
Включите духовку на 210 градусов.
В картофель добавьте измельченный чеснок, посолите и приперчите.
Выложите сверху на картофель веточки свежего тимьяна. Запекайте картофель при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут.
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