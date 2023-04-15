Благодатний вогонь: де дивитись трансляцію сходження вогню і що він символізує

Благодатний вогонь сходить за день до Великодня. Православні християни з усього світу очікують на сходження Благодатного вогню в Єрусалимському храмі Гробу Господнього. UaPortal публікує онлайн-трансляцію на You-Tube церемонії сходження Благодатного вогню

Особливості церемонії цього року

Цього року діють обмеження на кількість перебування людей – не більше 1800 осіб у храмі та 1200 зовні святині. Минулого року одночасно перебувати на церемонії дозволялось 10 000 вірянам. Ізраїльська поліція пояснила обмеження турботою про віруючих.

Сходження Благодатного вогню: онлайн-трансляція

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Кожен рік у Велику суботу, яку відзначають рівно за день до Великодня, в Єрусалимському храмі Гробу Господнього відбувається сходження Благодатного вогню.

Перед сходженням вогню зазвичай проводиться богослужіння, у якому беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, Коптської і Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

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У п’ятницю ввечері віряни традиційно збираються на спеціальне богослужіння у храмі Гробу Господнього, яке закінчується хресним ходом в Кувуклію.

За традицією в храмі гасять всі свічки і віряни завмирають, очікуючи на велике диво.

Що символізує Благодатний вогонь?

Люди вірять, що Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Про нього говорив ще апостол Петро. Також, Благодатний вогонь є сакральною святинею для віруючих. Щоразу його поява перед Великоднем вважається дивом.

Як насправді запалюється Благодатний вогонь

У 2018-му році представник вірменської патріархії Самуїл Агоян розповів, як насправді запалюється Благодатний вогонь, адже він сам був присутній під час процедури запалення, додавши: "Бог творить чудеса, але не на втіху людям".Під час процедури запалення священного вогню патріархи запалюють зв'язки воскових свічок від масляної лампади.

"У них є зв'язки свічок, ми називаємо їх смолоскипами, і вони підпалюють їх від масляної свічки і представляють його як благодатний вогонь. Ми віримо в чудеса, але я був там три рази, і це не диво", – сказав Самуїл Агоян.

До-речі католицька церква категорично виступала проти чудотворності Благодатного вогню: у 1238 році з незгодою виступив Папа Римський Григорій IX.

Існує повір'я: якщо вогонь не зійде, рік стане останнім для людства.

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