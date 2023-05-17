Бодибилдер и экономист: пять фактов об Арнольде Шварценеггере, которые не все знают

Арнольд Шварценеггер – легендарная личность, которая за свою жизнь добилась больших успехов во многих областях. От бодибилдинга до Голливуда и политики – Шварценеггер оставил неизгладимый след в популярной культуре. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов об этом выдающемся человеке.

Факт 1

До того как стать голливудской суперзвездой, он был успешным бодибилдером. Он семь раз подряд побеждал на конкурсе "Мистер Олимпия", с 1970 по 1975 год, а затем снова в 1980 году. Это сделало его одним из самых успешных культуристов всех времен, и он широко считается новатором в этом виде спорта.

Арнольд использовал свой успех в бодибилдинге как стартовую площадку для актерской карьеры, и его впечатляющее телосложение помогло ему получить свою первую роль в кино в фильме "Геркулес в Нью-Йорке".

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Факт 2

С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора Калифорнии. Он был избран как республиканец и во время своего пребывания на посту губернатора занимался реформированием бюджета штата и решением экологических проблем. Политическая карьера Шварценеггера не была лишена противоречий, но его статус знаменитости помог ему наладить контакт с избирателями и оказать значительное влияние на политику Калифорнии.

Факт 3

Актер всегда был увлечен образованием. Он получил степень в области бизнеса и международной экономики в Университете Висконсин-Супериор и на протяжении всей своей жизни был активным сторонником образования. В 1991 году он основал фонд Inner City Games Foundation, который обеспечивает послешкольные программы для детей из малообеспеченных районов.

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Факт 4

Шварценеггер также был успешным предпринимателем. На протяжении многих лет он владел несколькими предприятиями, включая компанию по продаже пищевых добавок по почте, сеть ресторанов и продюсерскую компанию. Предпринимательский дух Шварценеггера помог ему построить успешную карьеру вне Голливуда и политики.

Факт 5

Наконец, Арнольд – филантроп, пожертвовавший миллионы долларов на благотворительность. Он поддерживал самые разные цели, включая детские благотворительные организации, исследования в области здравоохранения и экологические организации. В 2011 году он основал Институт государственной и глобальной политики имени Шварценеггера при Университете Южной Калифорнии, который занимается продвижением экологической устойчивости, экономического роста и политических реформ.

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