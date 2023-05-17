Бодібілдер та економіст: п'ять фактів про Арнольда Шварценеггера, які не всі знають

Арнольд Шварценеггер – легендарна особистість, яка за своє життя досягла великих успіхів у багатьох областях. Від бодібілдингу до Голлівуду та політики – Шварценеггер залишив незабутній слід у популярній культурі. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про цю визначну людину.

Факт 1

Перш ніж стати голлівудською суперзіркою, він був успішним бодібілдером. Він сім разів поспіль перемагав на конкурсі "Містер Олімпія", з 1970 до 1975 року, а потім знову в 1980 році. Це зробило його одним із найуспішніших культуристів усіх часів, і він широко вважається новатором у цьому виді спорту.

Арнольд використав свій успіх у бодібілдингу як стартовий майданчик для акторської кар'єри, і його вражаюча статура допомогла йому отримати свою першу роль у кіно у фільмі "Геркулес у Нью-Йорку".

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Факт 2

З 2003 по 2011 рік він обіймав посаду губернатора Каліфорнії. Він був обраний як республіканець і під час свого перебування на посаді губернатора займався реформуванням бюджету штату та вирішенням екологічних проблем. Політична кар'єра Шварценеггера була позбавлена протиріч, та його статус знаменитості допоміг йому налагодити контакти з виборцями і вплинути політику Каліфорнії.

Факт 3

Актор завжди був захоплений освітою. Він здобув ступінь у галузі бізнесу та міжнародної економіки в Університеті Вісконсін-Суперіор і протягом усього свого життя був активним прихильником освіти. У 1991 році він заснував фонд Inner City Games Foundation, який забезпечує післяшкільні програми для дітей із малозабезпечених районів.

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Факт 4

Шварценеггер також був успішним підприємцем. Протягом багатьох років він володів кількома підприємствами, включаючи компанію з продажу харчових добавок поштою, мережу ресторанів та продюсерську компанію. Підприємницький дух Шварценеггера допоміг йому побудувати успішну кар'єру поза Голівудом та політикою.

Факт 5

Зрештою, Арнольд – філантроп, який пожертвував мільйони доларів на благодійність. Він підтримував різні цілі, включаючи дитячі благодійні організації, дослідження в галузі охорони здоров'я та екологічні організації. У 2011 році він заснував Інститут державної та глобальної політики імені Шварценеггера при Університеті Південної Каліфорнії, який займається просуванням екологічної стійкості, економічного зростання та політичних реформ.

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