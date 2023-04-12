Великая среда 2023: что обязательно нужно сделать перед Пасхой и какие есть запреты

В среду перед Пасхой верующие обычно исповедуются в церкви, а дома заканчивают приготовление к выпечке сдобных куличей. Этот день, известный как Большая среда, является одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели. В этот день в храмах отмечают события, связанные с Марией Магдалиной и предательством Иуды.

Важной частью Большой среды является исповедь и раскаяние. Считается, что самым большим грехом является предательство, поэтому на вечерней службе совершается таинство исповеди, во время которого можно попросить о прощении всех грехов.

Также в этот день принято убирать дом, выносить мусор и мыть полы. Также, в Большую среду необходимо купить все продукты для выпечки куличей и яйца. Большой пост накладывает определенные ограничения на еду: разрешается есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

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В Большую среду не допускается громко и шумно веселиться, ругаться, ссориться, быть агрессивным, гадать и играть в азартные игры. Также под запретом венчания и крещения детей. Если кто-то в Большую среду просит о помощи – отказывать нельзя.

Есть также приметы, связанные с этим днем, например, если холодная ночь и жаркий день, то скоро будет жара, если заря красного цвета, то погода будет дождливая и ветреная, а если в небе играют грачи, то после Пасхи придет тепло.

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