Больше активности и здоровый сон: полезные привычки для улучшения здоровья

UAportal подготовил подборку практических советов, которые помогут вести здоровый образ жизни среди повседневной суеты.

Отдайте предпочтение регулярным физическим упражнениям

Физическая активность необходима для поддержания здоровья тела и психики. Сделайте своим приоритетом регулярные физические упражнения, которые соответствуют вашему уровню физической подготовки и предпочтениям. Будь то бодрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или йога, найдите занятие, которое вам нравится и которое вы можете выполнять на постоянной основе.

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Старайтесь уделять не менее 30 минут физическим упражнениям умеренной интенсивности в большинстве дней недели. Регулярная физическая активность не только поможет поддерживать здоровый вес, но и улучшит здоровье сердечно-сосудистой системы, поднимет настроение и повысит общий уровень энергии.

Вместо того чтобы полагаться только на транспорт, пройдитесь пешком или прокатитесь на велосипеде на короткие расстояния. По возможности поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Найдите творческие способы включить физическую активность в свой распорядок дня, например, делайте активные перерывы во время работы или занимайтесь активными хобби, например, танцами или садоводством.

Соблюдайте сбалансированную диету

Полноценное питание является основой для поддержания оптимального здоровья. Сосредоточьтесь на включении в свои блюда разнообразных цельных продуктов, в том числе фруктов, овощей, цельного зерна, нежирных белков и полезных жиров. Избегайте чрезмерного потребления обработанных продуктов, напитков с сахаром и нездоровых закусок. По возможности предпочитайте домашнюю еду, так как она позволяет лучше контролировать ингредиенты и размеры порций. Выпивайте достаточное количество воды в течение дня.

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Вместо того чтобы перекусывать фастфудом в напряженные дни, планируйте и готовьте еду заранее. Экспериментируйте с новыми рецептами, в которые входят богатые питательными веществами ингредиенты. Включите фрукты и овощи в свои закуски, а напитки с высоким содержанием сахара замените на травяные чаи или воду.

Отдавайте предпочтение качественному сну

Сон играет жизненно важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Стремитесь к 7-9 часам качественного сна каждую ночь. Установите регулярный режим сна, ложась спать и просыпаясь в одно и то же время. Создайте комфортные условия для сна - прохладные, темные и тихие. Избегайте использования электронных устройств перед сном, так как синий свет, излучаемый экранами, может нарушить качество сна. Приоритет качественного сна может улучшить когнитивные функции, укрепить иммунитет, регулировать настроение и повысить общую продуктивность.

Установите будильник на время сна, чтобы напоминать себе о необходимости начать укладываться перед сном. Создайте успокаивающий режим, включающий в себя методы релаксации, такие как чтение книги, принятие теплой ванны или медитация. Сделайте свою спальню зоной, свободной от технологий, чтобы минимизировать отвлекающие факторы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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