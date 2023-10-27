Больше никаких слез: как правильно почистить и нарезать лук
Больше никаких слез на кухне! UAportal откроет секреты чистки и нарезки лука с помощью советов экспертов и проверенных техник.
Охладите лук
Чтобы почистить и нарезать лук без слез, можно применить несколько методов. Один из них – охладить лук в холодильнике в течение 30 минут. Холодная температура помогает уменьшить выделение вещества, вызывающего слезотечение.
Наденьте очки
Другой подход – носить очки, чтобы защитить глаза от раздражителей. Кроме того, можно промыть лук под проточной водой, это может помочь смыть раздражающие вещества, минимизируя их воздействие на глаза.
Читайте также: Чем отличается красный, белый и желтый лук
Используйте острый нож
Когда дело доходит до нарезки лука, очень важно использовать острый нож. Использование тупого ножа может привести к большему высвобождению раздражающих веществ. Чтобы эффективно нарезать лук, начните с разрезания его пополам. Затем сделайте горизонтальные разрезы параллельно разделочной доске, стараясь не перерезать корень.
Зажгите свечу или воспользуйтесь кусочком хлеба
Зажигание свечи может помочь поглотить раздражители, присутствующие в воздухе, и снизить их влияние на глаза. Еще один полезный совет – положить кусочек хлеба в рот при нарезании лука, это может помочь противодействовать раздражителям.
Напомним, украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !