Больше никаких слез: как правильно почистить и нарезать лук

Больше никаких слез на кухне! UAportal откроет секреты чистки и нарезки лука с помощью советов экспертов и проверенных техник.

Охладите лук

Чтобы почистить и нарезать лук без слез, можно применить несколько методов. Один из них – охладить лук в холодильнике в течение 30 минут. Холодная температура помогает уменьшить выделение вещества, вызывающего слезотечение.

Наденьте очки

Другой подход – носить очки, чтобы защитить глаза от раздражителей. Кроме того, можно промыть лук под проточной водой, это может помочь смыть раздражающие вещества, минимизируя их воздействие на глаза.

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Используйте острый нож

Когда дело доходит до нарезки лука, очень важно использовать острый нож. Использование тупого ножа может привести к большему высвобождению раздражающих веществ. Чтобы эффективно нарезать лук, начните с разрезания его пополам. Затем сделайте горизонтальные разрезы параллельно разделочной доске, стараясь не перерезать корень.

Зажгите свечу или воспользуйтесь кусочком хлеба

Зажигание свечи может помочь поглотить раздражители, присутствующие в воздухе, и снизить их влияние на глаза. Еще один полезный совет – положить кусочек хлеба в рот при нарезании лука, это может помочь противодействовать раздражителям.

Напомним, украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.

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