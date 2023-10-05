Борьба с бессонницей: как улучшить качество сна

Бессонница – это распространенное расстройство сна, от которого страдают многие люди. Борьба с бессонницей имеет решающее значение для поддержания общего состояния здоровья и благополучия.

UAportal подготовил несколько советов, которые помогут справиться с бессонницей и улучшить качество сна. Следуя этим рекомендациям, можно взять под контроль свой сон и улучшить общее самочувствие.

Установка режима отхода ко сну. Создание последовательного режима отхода ко сну может сигнализировать организму о том, что пора расслабиться и подготовиться ко сну. Нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Полезными могут быть расслабляющие занятия перед сном, например чтение книги или принятие теплой ванны. Желательно избегать стимулирующих видов деятельности, таких как использование мобильных устройств или просмотр телевизора, поскольку они могут препятствовать засыпанию.

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Создайте среду, благоприятную для сна. Окружающая среда играет немаловажную роль в качестве сна. Важно, чтобы в спальне было прохладно, темно и тихо. Полезно использовать светопроницаемые шторы или маску для глаз, чтобы заблокировать нежелательный свет. Следует рассмотреть возможность использования беруш, чтобы заглушить любой лишний шум.

Соблюдайте гигиену сна. Желательно избегать употребления кофеина или алкоголя перед сном, поскольку они могут вызвать нарушение спящего режима. Полезно ограничить дневной сон, особенно во второй половине дня или вечером. Вовлечение в регулярную физическую активность в течение дня приветствуется, но важно избегать упражнений перед сном. Кроме того, желательно избегать больших приемов пищи или тяжелых перекусов перед сном, поскольку они могут вызвать дискомфорт и препятствовать нормальному сну.

Борьба с бессонницей требует внедрения здоровых привычек и создания благоприятной среды для полноценного отдыха во время сна. Установив последовательный режим отхода ко сну, создав благоприятную для сна среду и соблюдая соответствующую гигиену сна, Вы сможете улучшить качество сна и эффективно бороться с бессонницей.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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