Будет как новая: как легко отстирать скатерть от пятен

Достижение чистоты скатертей требует определенных усилий и затрат времени. В этой статье UAportal поделится советами и методами борьбы с пятнами и грязью на скатертях.

Мягкое моющее средство

Чтобы отстирать пятна со скатерти, желательно начать с использования мягкого моющего средства. Мыльный раствор можно сделать, смешав моющее средство с теплой водой. После того как раствор будет готов, его можно нанести на пятно и осторожно потереть мягкой тканью или губкой. Затем нужно смыть холодной водой.

Обработка пятен

Для конкретных пятен на скатерти может быть полезна точечная обработка. Для различных пятен, например от вина, можно использовать различные средства, такие как пятновыводитель или уксус. Небольшое количество выбранного средства следует нанести на пятно и аккуратно промокнуть чистой тряпкой. Всегда рекомендуется протестировать раствор на небольшом незаметном участке скатерти перед обработкой во избежание потенциального повреждения.

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Замачивание

Замачивание скатерти перед стиркой может вывести пятна. Наполните таз или раковину мыльной водой. Окуните скатерть и оставьте ее замачиваться минимум на 30 минут. Для выведения стойких загрязнений можно добавить пятновыводитель в воду.

Правильная стирка

Когда дело доходит до стирки скатерти, важно следовать инструкциям по уходу, предоставленным изготовителем. В случае скатерти, которые можно стирать в стиральной машине, рекомендуется деликатный режим стирки с использованием мягкого моющего средства. Следует избегать отбеливателей, поскольку они могут повредить ткань. Если скатерть не подходит для машинной стирки, ее можно постирать вручную в раковине, наполненной теплой водой и мягким моющим средством.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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