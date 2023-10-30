Буде як нова: як легко відіпрати скатертину від плям

Досягнення чистоти скатертин вимагає певних зусиль та витрати часу. У цій статті UAportal поділиться порадами та методами боротьби з плямами та брудом на скатертинах.

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М'який миючий засіб

Щоб відіпрати плями зі скатертини, бажано почати з використання м'якого миючого засобу. Мильний розчин можна зробити, змішавши миючий засіб з теплою водою. Після того, як розчин буде готовий, його можна нанести на пляму і обережно потерти м'якою тканиною або губкою. Потім потрібно змити холодною водою.

Обробка плям

Для конкретних плям на скатертині може бути корисною точкова обробка. Для різних плям, наприклад, від вина, можна використовувати різні засоби, такі як плямовивідник або оцет. Невелику кількість обраного засобу слід нанести на пляму і акуратно промокнути чистою ганчіркою. Завжди рекомендується протестувати розчин на невеликій непомітній ділянці скатертини перед обробкою, щоб уникнути потенційного пошкодження.

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Замочування

Замочування скатертини перед пранням може допомогти вивести плями. Наповніть таз або раковину мильною водою. Занурте скатертину і залиште її замочуватися мінімум на 30 хвилин. Для виведення стійких забруднень можна додати засіб для виведення плям у воду.

Правильне прання

Коли справа доходить до прання скатертини, важливо дотримуватися інструкцій по догляду, наданих виробником. У випадку скатертин, які можна прати у пральній машині, рекомендується делікатний режим прання з використанням м'якого миючого засобу. Слід уникати відбілювачів, оскільки вони можуть пошкодити тканину. Якщо скатертина не підходить для машинного прання, її можна випрати вручну в раковині, наповненій теплою водою і м'яким миючим засобом.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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