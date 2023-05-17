Число 8 и красный цвет: необычные поверья в китайской культуре

UAportal подготовил материал о суевериях, уникальных для культуры Китая и его региона. Суеверия играют важную роль в китайском обществе, формируя верования и обычаи, которые передаются из поколения в поколение.

Число 8

Число 8 имеет огромное значение в китайской культуре из-за его сходства со словом, означающим процветание или богатство. Многие китайцы считают число 8 счастливым и верят, что оно приносит удачу в различных аспектах жизни. Например, люди часто стремятся включить число 8 в номера телефонов, номерные знаки или адреса, чтобы привлечь положительную энергию.

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Красный цвет

Красный цвет в китайской культуре считается благоприятным цветом, символизирующим удачу, радость и праздник. Он обычно ассоциируется с такими важными событиями, как свадьбы и фестивали. Многие китайцы верят, что ношение красной одежды или украшение дома предметами красного цвета может принести удачу и отогнать злых духов.

Фэн-шуй

Фэн-шуй – это сложная система геомантии, зародившаяся в древнем Китае. В ней основное внимание уделяется расположению предметов и потокам энергии в пространстве для достижения гармонии и равновесия. Многие китайцы при проектировании своих домов и офисов обращаются к специалистам по фэн-шуй, считая, что правильное выравнивание и расположение мебели может способствовать процветанию, здоровью и общему благополучию.

Традиции лунного Нового года

Лунный Новый год, также известный как Праздник весны, является самым важным традиционным праздником в Китае. Многочисленные суеверия окружают это благоприятное время, например, вера в то, что уборка дома перед Новым годом отгонит несчастья, а шум от петард отпугнет злых духов. Кроме того, красные конверты, наполненные деньгами, называемые "хунбао", обмениваются, чтобы даровать благословение и удачу.

Напомним, что деньги обладают сильной энергетикой, а обычная купюра может стать настоящим талисманом. Такой магнит будет привлекать деньги. Как его найти, читайте в материале UAportal.

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