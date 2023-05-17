Число 8 і червоний колір: незвичайні повір'я в китайській культурі

UAportal підготував матеріал про забобони, унікальні для культури Китаю та його регіону. Забобони відіграють важливу роль у китайському суспільстві, формуючи вірування та звичаї, які передаються з покоління до покоління.

Число 8

Число 8 має велике значення в китайській культурі через його подібність до слова, що означає процвітання або багатство. Багато китайців вважають число 8 щасливим і вірять, що воно приносить успіх у різних аспектах життя. Наприклад, люди часто прагнуть включити число 8 до номерів телефонів, номерних знаків або адрес, щоб привабити позитивну енергію.

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Червоний колір

Червоний колір у китайській культурі вважається сприятливим кольором, що символізує успіх, радість та свято. Він зазвичай асоціюється з такими важливими подіями, як весілля та фестивалі. Багато китайців вірять, що носіння червоного одягу або прикраса будинку предметами червоного кольору може принести удачу та відігнати злих духів.

Фен Шуй

Фен-шуй – це складна система геомантії, що зародилася у стародавньому Китаї. У ній основна увага приділяється розташуванню предметів та потоків енергії у просторі для досягнення гармонії та рівноваги. Багато китайців при проєктуванні своїх будинків та офісів звертаються до фахівців з фен-шуй, вважаючи, що правильне вирівнювання та розташування меблів може сприяти процвітанню, здоров'ю та загальному благополуччю.

Традиції місячного Нового року

Місячний Новий рік, також відомий як Свято весни, є найважливішим традиційним святом у Китаї. Численні забобони оточують цей сприятливий час, наприклад, віра в те, що прибирання будинку перед Новим роком віджене нещастя, а шум петард відлякає злих духів. Крім того, червоні конверти, наповнені грошима, звані "хунбао", обмінюються, щоб дарувати благословення та удачу.

Нагадаємо, що гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт залучатиме гроші. Як його знайти, читайте у матеріалі UAportal.

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