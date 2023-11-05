Что потребляет больше электроэнергии: лайфхак для экономии денег

Если вы хотите уменьшить затраты на электроэнергию, пора рассмотреть стратегии экономии. Ключевым моментом является понимание того, какие приборы являются наиболее энергоемкими в вашем доме.

Основные потребители электроэнергии в вашем доме

Среди широкого спектра электроприборов крупнейшими потребителями электроэнергии есть стиральные машины и холодильники. Хотя некоторые считают, что такие приборы, как микроволновые печи или электрические чайники, потребляют значительное количество электроэнергии из-за своей большей мощности, это предположение неверно.

Однако вы можете легко рассчитать расход электроэнергии вашего холодильника и стиральной машины, проанализировав их мощность и продолжительность использования.

Как определить суточное потребление электроэнергии холодильником

Потребление электроэнергии зависит от таких факторов как состояние холодильника, уровень его энергоэффективности и температура. Современные холодильники обычно потребляют около 1 кВт электроэнергии. На этапе запуска энергопотребление компрессора может достигать 1,5 кВт, а при обычной работе снижается до 300 Вт.

Точные данные о потреблении обычно упоминаются в инструкции к устройству или на этикетке у компрессора. Поэтому обратить внимание на эту информацию при покупке нового холодильника может оказаться полезным.

Сравнение потребления электроэнергии:

Компьютер против телевизора

Часто используемые электроприборы, такие как компьютеры (ноутбуки) и телевизоры также вносят свой вклад в потребление электроэнергии. Компьютер, который работает примерно 5 часов в день, может потреблять от 20 до 81 кВт-ч, тогда как телевизор за то же время потребляет от 6,5 до 30 кВт-ч в зависимости от модели.

Читайте также: Как платить меньше за коммуналку: лайфхак для тех, кто стремится сэкономить

Вентилятор против кондиционера

Вентиляторы имеют значительное преимущество благодаря минимальному потреблению электроэнергии, тогда как кондиционеры относятся к наиболее энергоемким устройствам, способным значительно увеличить ваш общий счет за электроэнергию.

Советы по экономии электроэнергии

Уменьшение частоты использования стиральной машины может привести к экономии. Оптимизировав эту домашнюю работу и не стирая белье каждый день, вы можете уменьшить потребление электроэнергии. Однако не перегружайте машину, поскольку это может повлиять на показатели счетчика.

Кроме того, удаление холодильника от источников тепла, таких как плита, и обеспечение достаточной вентиляции через открытые окна может предотвратить вечное охлаждение.

Также важно использовать другие электроприборы оптимально и только при необходимости. Например, если вы временно покидаете комнату, где включен телевизор и свет, лучше отключить их.

Предлагаем узнать, можно ли не платить за коммуналку во время войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!