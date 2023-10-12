Действительно ли встретиться с собакой это к успеху: верование разных народов в их силы

Собаки издавна были связаны с разными верованиями и предрассудками, демонстрируя свои уникальные таинственные связи с духовным миром. UAportal рассказал о верованиях разных стран в мистические силы собак.

Лечебная слюна

Древние греки и римляне почитали храмовых собак, которых называли "терапевтами", веря, что их облизывание способно излечивать открытые раны и страшные болезни с высыпаниями. Хотя современная наука подтверждает, что взаимодействие с собаками может только снижать кровяное давление, лизание скорее всего обусловлено их влечением к сладкой на вкус жидкости, выделяемой из ран и сыпи, а не сознательным стремлением исцеления.

Собаки проводят нас в другой мир после смерти

В греческой мифологии трехглавый пес по имени Цербер охранял вход в Аиду, следя за тем, чтобы только уполномоченные лица могли туда войти или оттуда выйти. Имевший голову собаки греко-египетский бог Германубис проводил души на небо, используя секретные знаки, чтобы отпугивать злых духов и отпирать небесные ворота.

Ацтеки поклонялись Ксолотлю, собакоголовому богу, ответственному за проведение душ в подземный мир. В Персии последователи зороастрийской религии использовали собак, чтобы проверить, действительно ли человек умер, и отпугивать подстерегающих мертвого демонов.

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Встреча с собакой – на успех

Встреча с собакой часто считается удачей во многих суевериях по всему миру. Считается, что встреча с борзой с характерным белым пятном на теле или далматинец приносит удачу. Так же, если черная собака следует за вами домой, это считается знаком приближения счастья. Возможно, самой собаке больше всего повезет, если вами будет принято решение приютить ее у себя дома или покормить ее.

Собаки прекрасно прогнозируют погоду

Интересно, что в народе существует мнение, что и собаки, и кошки обладают способностью предсказывать погоду. Когда собака ищет убежища под обеденным столом или сворачивается калачиком в углу, это считается признаком приближающегося похолодания. Так же, если кот лежит, прислонившись спиной к камину, считается, что это сигнализирует о приближении морозов.

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