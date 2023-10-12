Чи справді зустрітися з собакою це до успіху: вірування різних народів у їхні сили

Собаки здавна були пов'язані з різними віруваннями та забобонами, демонструючи свої унікальні таємничі зв'язки з духовним світом. UAportal розповів про вірування різних країн у містичні сили собак.

Лікувальна слина

Стародавні греки та римляни шанували храмових собак, яких називали "терапевтами", вірячи, що їхнє облизування здатне виліковувати відкриті рани та страшні хвороби з висипаннями. Хоча сучасна наука підтверджує, що взаємодія з собаками може тільки знижувати кров'яний тиск, лизання, швидше за все, зумовлене їхнім потягом до солодкої на смак рідини, що виділяється з ран та висипу, а не свідомим прагненням зцілення.

Собаки проводять нас в інший світ після смерті

У грецькій міфології триголовий пес на ім'я Цербер охороняв вхід до Аїду, слідкуючи за тим, щоб лише уповноважені особи могли туди увійти або звідти вийти. Греко-єгипетський бог Германубіс, що мав голову собаки, проводив душі на небо, використовуючи секретні знаки, щоб відлякувати злих духів і відмикати небесні ворота.

Ацтеки поклонялися Ксолотлю, собакоголовому богу, відповідальному за проведення душ до підземного світу. У Персії послідовники зороастрійської релігії використовували собак, щоб перевірити, чи справді людина померла, і відлякувати демонів, що підстерігали мертвого.

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Зустріч з собакою – на успіх

Зустріч із собакою часто вважається удачею у багатьох марновірствах по всьому світу. Вважається, що зустріч з хортом з характерною білою плямою на тілі або далматинцем приносить удачу. Так само, якщо чорна собака йде за вами додому, це вважається знаком наближення щастя. Можливо, самій собаці найбільше пощастить, якщо вами буде прийняте рішення прихистити її у себе вдома, або погодувати її.

Собаки чудово прогнозують погоду

Цікаво, що у народі існує думка, що і собаки, і коти мають здатність передбачати погоду. Коли собака шукає притулку під обіднім столом або згортається калачиком у кутку, це вважається ознакою наближення похолодання. Так само, якщо кіт лежить, притулившись спиною до каміна, вважається, що це сигналізує про наближення морозів.

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