Дольше будет храниться: как правильно ухаживать за луком

Как ухаживать за луком для долгого хранения

Хранение лука в течение длительного времени может быть сложной задачей, особенно, если у вас нет доступа к подвалу. Однако существует простой способ, который поможет сохранить лук свежим и предотвратить его гниение в течение зимних месяцев.

Прежде чем начать такой процесс, важно убедиться, что вы собрали лук в нужное время и позволили ему тщательно просохнуть. Правильная сушка имеет важное значение для успешного длительного хранения.

Для создания идеальных условий для лука понадобятся бумажные пакеты и обычная мука. Выстелите дно бумажного пакета тонким слоем разрыхлителя. Этот природный абсорбент влаги поможет предотвратить избыток влаги и дальнейшее гниение.

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Затем аккуратно выложите лук в пакет, убедившись, что между каждым луком достаточно места для надлежащего доступа воздуха. После того как мешок будет заполнен слоем лука, слегка присыпьте его мукой.

Слой муки служит дополнительным поглотителем влаги и создает защитный барьер от накопления влаги. Если у вас большой урожай лука, вы можете сделать несколько слоев в одном мешке. Просто чередуйте слои лука и муки, слегка присыпая каждый слой мукой. Не забудьте плотно закрыть пакет, чтобы предотвратить утечку влаги.

Сочетая разрыхлитель и муку, вы создаете микросреду внутри бумажного пакета, препятствующую росту плесени и бактерий, что может привести к гниению.

Мука и разрыхлитель вместе поглощают лишнюю влагу, которую естественным образом выделяет лук, сохраняя его сухим и предотвращая гниение. Кроме того, этот метод помогает минимизировать вероятность преждевременного прорастания при хранении.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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