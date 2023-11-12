Эффективные способы завивки волос без плойки

Для тех, кто ищет эффективные альтернативы плойке, UAportal подготовил инструкцию о том, как накрутить волосы. Попробуйте эти удобные техники в домашних условиях, чтобы добиться идеальных локонов без потенциального ущерба от горячих инструментов для укладки.

Метод накручивания и закалывания

Для того, чтобы накрутить волосы без плойки, прекрасно подойдет метод "затруднения и заколы". Начните с увлажнения волос и разделения их на небольшие пряди. Возьмите каждую часть и крепко скрутите ее от корней до кончиков. Закрепите закрутку на коже головы с помощью шпилек. Повторите этот процесс с остальными прядями, осторожно, чтобы не сломать их. Оставьте локоны на ночь или до полного высыхания волос, а затем деликатно распутайте их, чтобы получить ошеломляющие естественные локоны.

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Завивка в виде пучка из носков

Еще одна эффективная техника для завивки волос без плойки – метод "пучок из носков". Сверните носок в форме пончика. Смочите волосы и завяжите их в высокий хвост. Разместите свернутый носок в конец хвоста и начните накручивать волосы на носок по направлению к макушке. Закрепите пучок булавками. Оставьте пучок на ночь или до полного высыхания волос.

Техника плетения

Для более расслабленных локонов отлично подойдет техника плетения косичек. Начните с того, что намочите волосы и разделите их на три части. Аккуратно заплетите каждую часть туго от корней к кончикам, убедившись, что концы закреплены резинками для волос. Оставьте косы на несколько часов или на ночь. Когда придет время распустить локоны, аккуратно расплетите каждую косу и разделите пальцами волны.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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