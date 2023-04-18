Эксперты назвали действенные способы экономии топлива

UaPortal подобрал действенные рекомендации, позволяющие сэкономить топливо.

Для начала обратите внимание на тип и состояние шин. На расход топлива влияют:

сезонность;

давление в шинах;

ширина диска и шины;

Давление в шинах:

Всегда контролируйте давление в шинах. Если одновременно в 4 шинах он снизится на 0,1 атм, это увеличит расход топлива на 2-3%. Почему это происходит? Приспущенное колесо неравномерно распределяет давление на дорогу, что снижает силу сцепления с покрытием и управляемость автомобиля.

Сезонность шин

Ставьте шины по сезону: зимние покрышки на сухой дороге в теплое время года пробуксовывают и, соответственно, увеличивают расход топлива. Поэтому зимняя резина – только для холодного времени года: она не дубеет, не шумит и обеспечивает мягкую езду.

Ширина и тип шин

Более широкие шины – большая нагрузка на двигатель, что приводит к большему расходу топлива.

Как сэкономить топливо?

– Не гоните. Агрессивное движение с резким торможением увеличивает расход топлива.

– Правильно пользуйтесь коробкой передач:

Первая передача используется, чтобы тронуться с места.

Вторая передача – для разгона.

Третья – для обгона транспортного средства.

Четвертая – для передвижения по населенным пунктам.

Пятая – для езды по шоссе.

– Количество оборотов двигателя в минуту не должно превышать 2000.

– Прорезь свечей должна быть равна 1 мм – это обеспечивает полное сгорание смеси в цилиндрах.

– Двигайтесь за легковым автомобилем на расстоянии 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Таким образом автомобиль будет передвигаться в зоне с разряженным воздухом, а это экономит 40% топлива.

– Езда в дождливую погоду увеличивает расход топлива на 15%.

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– Поднимите стекло – если стекло опущено, сопротивление воздуху увеличивается, как и расход топлива ( в среднем на 1,5 %).

– Чем легче автомобиль – тем больше экономия топлива.

– Покупайте масло хорошего качества, которое уменьшает трение между деталями, что, в свою очередь, уменьшает расход топлива.

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