Эмоционально волнующие мелодрамы: лучшие фильмы, которые следует посмотреть

UAportal подготовил подборку фильмов, которые оставили неизгладимый след у зрителей. Эти фильмы не только покорили аудиторию, но и получили признание критиков за исключительное повествование и замечательные постановки.

Звезда родилась

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 136 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Билл Гербер

В фильме "Звезда родилась" опытный музыкант Джексон Мейн находит и влюбляется в начинающую артистку Элли. По мере того как карьера Элли взлетает, их отношения сталкиваются с проблемами славы, зависимости и цены звездной славы.

В метре друг от друга

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Кэти Шульман

Фильм "В метре друг от друга" вращается вокруг жизни двух подростков, Стеллы и Уилла, которые оба больны муковисцидозом. Связанные ограничениями своей болезни, они образуют глубокую связь и начинают запретный роман.

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Виноваты звезды

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год выпуска: 2014

Главный продюсер: Уик Годфри

Фильм "Виноваты звезды" рассказывает о путешествии Хейзел и Гаса, двух подростков, которые встречаются и влюбляются в группе поддержки больных раком. Вместе они преодолевают трудности, связанные с их болезнями, переживая радости и сердечные страдания первой любви.

После

Рейтинг IMDb: 5.3/10

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Дженнифер Гибгот

Фильм "После" знакомит нас с Тессой, целеустремленной студенткой с закрытой жизнью, и Хардином, мятежным и загадочным молодым человеком. Их миры сталкиваются, когда они страстно влюбляются друг в друга, но их отношения проходят испытание тайнами, непониманием и личными страданиями.

Все радостные места

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Пола Мазур

Фильм "Все радостные места" рассказывает о жизни Вайолет и Финча, двух проблемных подростков, которые встречаются и устанавливают глубокую связь. Начав проект по исследованию чудес своего штата, они открывают для себя целительную силу любви и дружбы. Однако путешествие омрачается внутренней борьбой, проверяющей их связь и стойкость.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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