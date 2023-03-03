Этим трем знакам зодиака нужно уделить время семье: прогноз на 4-5 марта

UAportal подготовил гороскоп зодиакальных предсказаний на эти выходные, 4-5 марта. Тщательно проанализировав расположение планет, изменений стоит ждать трем знакам зодиака.

Луна в Деве

Как Дева, вы известны своим интеллектом и вниманием к деталям, а Луна в Деве еще больше усиливает эти качества. Эти выходные, скорее всего, принесут вам повышенный уровень сосредоточенности и решительности, а также больше амбиций в семейной жизни. Важно, чтобы вы нашли время и для себя, чтобы оставаться уравновешенными и сосредоточенными во время любых перемен, которые могут произойти.

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Плутон в Козероге

Для всех Козерогов нахождение Плутона в Козероге означает, что вы, скорее всего, будете чувствовать себя более связанными с членами своей семьи, чем обычно. При более глубоком понимании и доверии между всеми участниками, важно, чтобы все линии связи оставались открытыми, чтобы все могли извлечь пользу из этой близости. Кроме того, обратите внимание на любые скрытые сюрпризы или возможности, которые могут появиться благодаря этим вновь обретенным связям!

Лунный узел в Раке

Расположение Лунного узла в Раке означает, что в эти выходные Ракам следует обратить особое внимание на свое эмоциональное состояние. Вы можете почувствовать себя более чувствительным, чем обычно; убедитесь, что вы внимательно слушаете и осознаете свои собственные потребности, прежде чем предлагать помощь или поддержку другим людям в вашем семейном кругу. Не забывайте, что забота о себе всегда стоит на первом месте!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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