Этот ингредиент сделает картофельное пюре пышным и нежным: секреты приготовления

Пюре – обыденное блюдо, которое, тем не менее, имеет свои секреты приготовления. И если их придерживаться – ваше блюдо будет таять во рту.

Чем полезен картофель

Меньше обработки картофеля – выше его польза. Наиболее полезный вариант картофеля – запечь в духовке с минимальным количеством оливкового масла и специями. В пюре гликемический индекс выше, а значит и пользы поменьше, но это блюдо все – равно полезно для здоровья.

Картофель содержит антиоксиданты (флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты), которые нейтрализуют свободные радикалы, которые накапливаются в нашем организме и увеличивают риск заболеваний сердца, диабета и рака. Кроме того, антиоксиданты не дают расти раковым клеткам печени и толстой кишки. Кстати: цветной картофель содержит больше антиоксидантов, чем белый.

Крахмал, который содержится в картофеле не вреден, ведь полностью усваивается. Поэтому люди с диабетом 2 типа могут употреблять картофель.

Картофель не содержит глютена, поэтому отлично подойдет людям, придерживающимся безглютеновой диеты. Еще одним ее плюсом является то, что она достаточно сытная и надолго избавляет от голода.

Из картофеля можно сделать сотни блюд: запечь, поджарить, приготовить в рукаве с мясом или рыбой, жарить на костре, делать запеканки – список можно продолжать бесконечно, но самым простым и от этого не менее вкусным блюдом остается картофельное пюре.

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Правила приготовления вкусного картофельного пюре:

Тщательно мойте картофель перед чисткой; Хорошо очистите картофель, не оставляйте на нем никаких темных пятен и глазков. Нарежьте одинаковыми кусками. Не оставляйте картофель надолго в воде – картошка потеряет крахмал. Выбирайте сорта, содержащие много крахмала (крахмалистый картофель обычно желтого цвета).

3: Кладите картофель в подсоленную кипящую воду;

Вода должна полностью покрывать картофель; Варите картофель под крышкой 20 – 25 минут после закипания; Для измельчения картофеля не используйте блендер или комбайн – только толкушку; После того как картофель сварится – слейте воду и разомните ее. После этого можно добавлять сливочное масло (идеальная пропорция – 200 г масла на 1 кг картофеля) и горячие сливки или молоко. Холодное добавлять нельзя – пюре будет серого цвета. Кстати, к пюре можно добавлять не только молоко, но и сметану, греческий йогурт. Следует съедать пюре сразу, а не оставлять на потом.

Рецепт нежного пюре со сливками или молоком

Ингредиенты:

– картофель - 1 кг;

– сливки – 1\2 стакана или молоко 1 стакан;

– масло сливочное – 200 г;

– соль – по вкусу.

Помойте и почистите картофель, снова промойте его и варите до готовности. Слейте воду, накройте кастрюлю с картофелем полотенцем и отпаривайте до побеления – так она лучше впитает молоко и масло. Разомните картофель, добавьте растопленное сливочное масло и горячее молоко/сливки. Слегка взбейте. Посолите по вкусу.

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