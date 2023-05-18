Эволюция фильмов ужасов: как менялся жанр

UAportal подготовил статью, в которой рассматривается эволюция фильмов ужасов на протяжении всей истории. В статье рассматривается, как различные эпохи формировали и влияли на жанр, а также как эти изменения отразились на популярной культуре.

Эпоха немого кино (1895-1927)

В немую эпоху фильмы ужасов находились в фазе зарождения, а режиссеры экспериментировали с различными техниками и стилями. Культовый фильм "Носферату" (1922) режиссера Ф.В. Мурнау был одним из самых первых фильмов ужасов, в котором вампир использовался в качестве главной фигуры, и он задал тон многим последующим фильмам ужасов.

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В этот период режиссеры в значительной степени полагались на визуальное повествование, используя такие приемы, как перекрестная резка, крупные планы и кадрирование для создания напряженности и саспенса. Этот период также ознаменовался появлением комедийных фильмов ужасов, в которых режиссеры смешивали элементы ужасов и комедии, чтобы привлечь внимание широкой аудитории.

Золотой век Голливуда (1930-1950-е годы)

Золотой век Голливуда ознаменовался появлением классических фильмов ужасов, а такие культовые фильмы, как "Франкенштейн" (1931), "Дракула" (1931) и "Человек-волк" (1941), стали культурными ориентирами. Эти фильмы отличались готическими декорациями, запоминающимися монстрами и использованием традиционных эффектов.

В этот период фильмы ужасов часто использовались для исследования более глубоких социальных проблем, а такие фильмы, как "Вторжение похитителей тел" (1956) и "День, когда Земля остановилась" (1951), отражали страхи эпохи холодной войны. Золотой век Голливуда также ознаменовался ростом франшиз фильмов ужасов, сиквелы и спин-оффы становились все более распространенными.

Новый Голливуд (1960-1970-е годы)

Эра фильмов ужасов Нового Голливуда ознаменовалась переходом к более визуальному и экспериментальному кинематографу. Такие режиссеры, как Роман Полански, Уэс Крейвен и Тоб Хупер, стремились нарушить традиции жанра, исследуя такие темы, как сексуальность, раса и пол.

В этот период фильмы ужасов также начали включать в себя более откровенные сцены насилия и жестокости, а такие фильмы, как "Ночь живых мертвецов" (1968) и "Техасская резня бензопилой" (1974), раздвинули границы допустимого на экране. Этот период также ознаменовался появлением фильмов ужасов, таких как "Хэллоуин" (1978) и "Пятница 13-е" (1980), ставших чрезвычайно популярными.

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Эпоха блокбастеров (1980-1990-е годы)

Эпоха блокбастеров в фильмах ужасов характеризовалась акцентом на зрелищность и спецэффекты, кинематографисты использовали достижения технологии для создания все более сложных декораций. В этот период появились фильмы ужасов и боевики, такие как "Хищник" (1987) и "Чужие" (1986), сочетающие элементы ужасов и боевиков для создания уникального впечатления от просмотра.

В этот период фильмы ужасов также начали включать в себя элементы самоанализа, а такие фильмы, как "Крик" (1996), подрывают ожидания зрителей и комментируют сам жанр. Эпоха блокбастеров также была отмечена появлением комических фильмов ужасов, такие фильмы, как "Битлджус" (1988) и "Семейка Аддамс" (1991) привнесли более светлый тон в жанр ужасов.

Цифровая эпоха (2000-е годы – настоящее время)

В цифровую эпоху в фильмах ужасов наметился сдвиг в сторону более психологических и атмосферных ужасов, когда кинематографисты используют цифровые эффекты для создания более захватывающих и тревожных впечатлений. В этот период также наблюдается рост фильмов ужасов, основанных на найденных видеоматериалах.

Такие фильмы, как "Ведьма из Блэр" (1999) и "Паранормальное явление" (2007), используется документальный стиль, чтобы создать ощущение реалистичности. В последние годы фильмы ужасов также стали более разнообразными и всеохватными: режиссеры исследуют различные культурные перспективы и рассказывают истории, отражающие более широкий спектр опыта. В этот период также возрождаются классические франшизы фильмов ужасов: такие фильмы, как "ИТ" (2017) и "Хэллоуин" (2018), возвращают к культовым персонажам и обстановке.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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