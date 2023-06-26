Эволюция комедийных фильмов в Голливуде: над чем смеялись зрители в разное время

UAportal подготовил анализ эволюции комедийных фильмов на протяжении истории. Жанр комедии менялся на протяжении многих лет, на него влияли различные эпохи, в результате чего появился популярный жанр, который мы знаем сегодня.

Эпоха немого кино (1895-1927)

В эпоху немого кино в комедийных фильмах преобладали элементы "физической комедии" и юмор в стиле "слэпстик". Самой известной фигурой этого периода был Чарли Чаплин, который стал мировой сенсацией благодаря своему культовому персонажу Бродяге.

Среди других заметных фигур эпохи немого кино – Бастер Китон и Гарольд Ллойд, которые также оказали значительное влияние на комедийный жанр. Отсутствие диалогов означало, что юмор должен был передаваться через действия и выражения, что сделало физическую комедию важнейшим элементом жанра.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Золотой век Голливуда (1930-1950-е годы)

Золотой век Голливуда принес значительные изменения в жанре комедии, поскольку фильмы стали более продвинутыми и основанными на диалогах. В эту эпоху стали популярны комедии в стиле "винтбол", а такие фильмы, как "Воспитание ребенка" и "Его девушка Пятница", стали классикой.

В эту эпоху также возникли комедийные дуэты: Лорел и Харди и Эбботт и Костелло стали известными именами. В этот период жанр продолжал развиваться, и музыкальные комедии также набирали популярность.

Новый Голливуд (1960-1970-е годы)

В 1960-х и 1970-х годах появилась новая волна комедийных фильмов, которые бросали вызов традиционным условностям и раздвигали границы. Такие фильмы, как "Выпускник" и "Гарольд и Мод", затрагивали запретные темы, а "Летающий цирк Монти Пайтона" представил новый стиль комедии, непочтительный и абсурдный.

В эту эпоху также возникло независимое кино, а такие режиссеры, как Вуди Аллен и Мел Брукс, внесли свой вклад в комедийный жанр. Фильмы этого периода часто содержали больше политических и социальных комментариев, отражая меняющиеся времена.

Читайте также: Эволюция фильмов ужасов: как менялся жанр

Эпоха блокбастеров (1980-1990-е годы)

В 1980-х и 1990-х годах произошел сдвиг в сторону более крупных и коммерческих комедийных фильмов. Успех таких фильмов, как "Охотники за привидениями" и "Один дома", проложил путь для комедийных блокбастеров, а фильмы стали более ориентированы на зрелищность и спецэффекты.

Эта эпоха также ознаменовалась подъемом подростковой комедии, когда такие фильмы, как "Клуб "Завтрак" и "Неуловимые", стали культовой классикой. Популярность этих фильмов отражала меняющиеся вкусы зрителей и их стремление к более легкомысленным и доступным для восприятия вещам.

Цифровая эпоха (2000-е – настоящее время)

Цифровой век привел к значительным изменениям в комедийном жанре: кинематографисты используют новые технологии для создания более визуально впечатляющих и интересных фильмов. Использование CGI и анимации открыло новые возможности для жанра, а такие фильмы, как "Шрек" и "История игрушек", стали кассовыми хитами.

В эту эпоху также возросла популярность жанра мокьюментари: такие сериалы, как "Офис" и "Парки и отдых", стали культурными тачстоунами. Жанр продолжает развиваться: появление создателей онлайн-контента и рост потоковых сервисов открыли новые возможности для комиков и режиссеров.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !