Фреш чикен ролл в лаваше: простой и быстрый рецепт

Соблюдаете здоровое питание, но захотелось фаст – фуда? UaPortal предлагает вам приготовить вкусное, но здоровое блюдо под названием фреш – чикен ролл.

Для приготовления вам понадобится:

– 2 лаваша;

– 300 граммов куриного филе;

– соль, перец и любимые специи;

– 2 горсти листьев салата;

– 1 огурец;

– 7 – 8 маленьких томатов.

Соус:

– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 – 2 зубчика чеснока.

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Нарежьте куриное мясо, добавьте специи. Вырежьте кусок пергамента по форме сковороды и выложите на нее. Положите сверху куриное мясо. Жарьте до готовности.

Сделайте соус из сметаны или майонеза, горчицы, лимонного сока и чеснока.

Переложите куриное мясо на лаваш, добавьте соус, листья салата, огурец и помидор. Сформируйте ролл и обжарьте несколько минут на сухой сковороде.

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