Фреш чикен ролл в лаваше: простой и быстрый рецепт
Соблюдаете здоровое питание, но захотелось фаст – фуда? UaPortal предлагает вам приготовить вкусное, но здоровое блюдо под названием фреш – чикен ролл.
Для приготовления вам понадобится:
– 2 лаваша;
– 300 граммов куриного филе;
– соль, перец и любимые специи;
– 2 горсти листьев салата;
– 1 огурец;
– 7 – 8 маленьких томатов.
Соус:
– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 – 2 зубчика чеснока.
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Нарежьте куриное мясо, добавьте специи. Вырежьте кусок пергамента по форме сковороды и выложите на нее. Положите сверху куриное мясо. Жарьте до готовности.
Сделайте соус из сметаны или майонеза, горчицы, лимонного сока и чеснока.
Переложите куриное мясо на лаваш, добавьте соус, листья салата, огурец и помидор. Сформируйте ролл и обжарьте несколько минут на сухой сковороде.
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