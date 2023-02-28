Гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца на 28 февраля: чьи желания исполнятся

UAportal подготовил гороскоп на 28 февраля 2023 года для Весов, Скорпиона и Стрельца. Одному из этих знаков зодиака следует ждать исполнения желаний, а другому – карьерный успех.

Весы

Сегодня у Весов день исполнения желаний, поскольку звезды складываются в вашу пользу. Вы можете почувствовать себя увереннее и довольнее, чем обычно, поэтому обязательно воспользуйтесь этой положительной энергией. Этот день может показаться прекрасным временем для принятия важных решений или перемен. Впрочем, лучше подождать, пока вы не убедитесь, что это то, чего вы действительно хотите.

Весы могут ожидать, что сегодня исполнятся их желания, если они упорно работали над их осуществлением. Звезды расположены в соответствии с вашими целями и желаниями, поэтому не стесняйтесь добиваться желаемого. Только помните, что важно оставаться на земле и не увлекаться азартом или ожиданиями.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов наступит день долгожданных перемен. Вы можете почувствовать себя беспокойным и жаждущим чего-то нового в своей жизни, но постарайтесь не торопиться, не подумав сначала о последствиях. Прежде чем принимать какие-либо важные решения или предпринимать резкие действия, найдите время, чтобы все обдумать.

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Скорпионам следует ожидать сегодня каких-то перемен, если они прилагали усилия для достижения своих целей. Звезды благоприятствуют вашим амбициям, поэтому не стесняйтесь использовать любые возможности, которые появляются на вашем пути. Только помните, что важно оставаться сосредоточенным на том, чего вы действительно хотите, и не позволять себе отвлекаться на посторонние вещи или препятствия на пути.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день карьерного успеха, так как планеты благоприятствуют вашим профессиональным занятиям. Это может означать повышение по службе или поиск новых возможностей на работе. Что бы это ни было, обязательно воспользуйтесь этой позитивной энергией! Однако не забывайте и о других аспектах вашей жизни – позаботьтесь о себе и проведите время с близкими людьми!

Стрельцы могут рассчитывать на то, что их сегодняшний карьерный успех будет устойчивым, если они будут продолжать прилагать усилия для достижения своих целей в течение долгого времени. Планеты сейчас благоприятствуют вашим амбициям, но для того, чтобы эти успехи сохранились надолго, потребуется упорный труд и самоотверженность!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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