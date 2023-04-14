Идеально для малышей: рецепт пышных яблочных кексов

Самым оптимальным блюдом для детского завтрака является кекс. Его удобно есть, он может иметь множество вкусов, быть сладким или соленым. Предлагаем вам приготовить яблочные кексы с овсяными хлопьями.

Для приготовления вам понадобится:

– мука – 150 г

– овсяные хлопья – 200 г

– 1 тертое яблоко

– яйцо – 1 штука

– растительное масло – 80 мл

– молоко – 250 мл

– яблоко – 1 шт

– щепотка разрыхлителя

– сахар по вкусу

Читайте также: Как приготовить ленивый кулич – рецепт.

Способ приготовления:

К муке и овсяным хлопьям добавьте тертое яблоко, разрыхлитель и сахар. Перемешайте.

Взбейте яйцо с молоком и растительным маслом, вылейте в муку с яблоком. Выложите тесто в смазанные маслом формы для кексов.

Выпекайте при температуре 180° 30 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт слоек с чечевицей от Евгения Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !