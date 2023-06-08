Идеально для вечера: топ-5 лучший детективный сериал, которые поглотят внимание
UAportal подготовил список лучших детективных сериалов с интригующими сюжетными линиями, захватывающими расследованиями и впечатляющими рейтингами IMDB. Эти сериалы сочетают в себе захватывающий экшн и тонкости детективной работы, что делает их обязательными к просмотру для поклонников жанра.
Настоящий детектив
IMDB рейтинг: 9.0/10
Жанр: Детектив
Страна производства: США
Продолжительность: 55 минут
Год производства: 2014-2015
Главный продюсер: HBO
"Настоящий детектив" рассказывает о двух детективах, Расте Коле и Мартине Харте, которые расследуют серию убийств в Луизиане. Действие сериала разворачивается в нескольких временных точках, в результате чего раскрывается сложная и призрачная природа преступлений, исследуется психологическая нагрузка, которую они оказывают на детективов. По мере того, как они раскрывают паутину коррупции и тьмы, в сериале поднимаются темы морали и человеческой способности к злу.
Убийство
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Детектив
Страна производства: США
Продолжительность: 45 минут
Год производства: 2011-2014
Главный продюсер: AMC Studios
Сериал "Убийство" знакомит детектива Сару Линден и ее напарника, детектива Стивена Холдера, с расследованием убийства молодой девушки в Сиэтле. Сериал следует за их неустанными поисками истины, раскрывая сеть секретов и коррупции, которая простирается далеко за пределы первоначального дела. Каждый сезон посвящен отдельному преступлению, поэтому в сериале "Убийство" сплетаются сложные сюжетные линии и исследуются последствия действий детективов.
Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия
Убийство на пляже
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Детектив
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 60 минут
Год производства: 2013-2015
Главный продюсер: ITV Studios
В сериале "Убийство на пляже" детективы Алек Харди и Элли Миллер расследуют убийство маленького мальчика в небольшом прибрежном городке. По мере того как сплоченная община разрывается на части из-за подозрений и горя, сериал исследует влияние преступления как на жителей, так и на детективов. Сериал "Убийство на пляже" с поворотами на каждом углу держит зрителей в напряжении, пока они по крупицам собирают правду.
Молодой Валландер
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Детектив
Страна производства: Швеция
Продолжительность: 90 минут
Год производства: 2010-2013
Главный продюсер: Yellow Bird Films
"Молодой Валландер" рассказывает о детективе Курте Валландере, беспокойном, но блестящем следователе, работающем в Истаде, Швеция. В сериале показано его неустанное стремление к справедливости, раскрытие сложных дел и борьба с личными демонами. Благодаря атмосферной обстановке и убедительной проработке характеров, "Молодой Валландер" рассказывает о цене поиска истины в мире, полном тьмы.
Мост
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Детектив
Страна производства: Швеция/Дания
Продолжительность: 60 минут
Год производства: 2011-2018
Главный продюсер: Filmlance International
"Мост" рассказывает о захватывающем партнерстве детектива Саги Норен из Швеции и детектива Мартина Роде из Дании, которые вместе работают над раскрытием серии трансграничных преступлений. Сериал начинается с обнаружения тела, найденного точно на границе между двумя странами, что символически связывает двух детективов и заставляет их сотрудничать, несмотря на их противоположные характеры.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !