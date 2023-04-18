Интересные факты о легендарном Майкле Джексоне, лучшем музыканте всех времен

UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются пять интересных фактов о легендарном музыканте Майкле Джексоне. Будучи одним из самых успешных музыкантов всех времен, люди уже многое знают о "короле поп-музыки", но есть и некоторые менее известные факты, которые стоит изучить.

Краткая биография Майкла Джексона

Майкл Джексон родился в Гэри, штат Индиана, в 1958 году и начал свою музыкальную карьеру в детстве вместе со своими братьями в группе "The Jackson 5". Со временем он стал сольным исполнителем и за свою карьеру выпустил множество хитовых альбомов и синглов. Он был известен своими невероятными вокальными способностями, культовыми танцевальными движениями и влиянием на поп-культуру.

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Патент на туфли с гравитационным эффектом

В 1993 году Майкл Джексон запатентовал специальную обувь, которая могла выполнять гравитационные наклоны во время его выступлений. В каблуке туфель была предусмотрена прорезь, за которую можно было зацепиться за гвоздь на сцене, что позволяло ему наклоняться вперед под, казалось бы, невозможным углом, не падая при этом.

Одержимость костями человека-слона

Майкл был увлечен историей Джозефа Меррика, также известного как Человек-слон. Он был настолько заинтригован им, что в 1987 году приобрел скелет Меррика за 1,1 миллиона долларов. Он также сделал копию лица Меррика, которую выставил в своем доме.

Любовь к Диснею

Исполнитель был большим поклонником компании Disney и даже подумывал в свое время купить ее. У него также был свой частный парк развлечений в его доме, который он назвал "Неверленд", в честь вымышленной страны из "Питера Пэна".

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Гуманитарная деятельность

Джексон был известен своей благотворительной деятельностью и филантропией. На протяжении своей жизни он пожертвовал миллионы долларов различным благотворительным организациям, включая организации, помогающие нуждающимся детям, и организации, занимающиеся исследованиями в области СПИДа.

Домашний шимпанзе Бабблз

У Майкла был домашний шимпанзе по имени Бабблз, которого он усыновил в начале 1980-х годов. Баблз часто сопровождал Джексона на различных мероприятиях и даже снялся с ним в музыкальном клипе.

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