Интересные факты о Мадонне, которые вы могли не знать: бросила обучение и отправилась в Нью-Йорк с $35 долларами в кармане

Мадонна – имя, которое резонирует с поп-музыкой и культурным влиянием, оставило незабываемый след в развлекательной индустрии. Благодаря своим хитовым песням, успешной актерской карьере и модному стилю, она стала настоящей иконой мира музыки.

Скромное начало Мадонны

Прежде чем стать мировой сенсацией, Мадонна начала свой путь со скромного начала. Бросив колледж в 1978 году, она отправилась в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане. Хотя некоторые утверждают, что у нее было больше денег и связей, Мадонна перебивалась случайными заработками, чтобы прокормить себя. От работы в Dunkin Donuts до вступления в Американский театр танца Элвина Эйли, она пыталась свести концы с концами и осуществить свои мечты.

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Дни группы

До своего сольного успеха Мадонна была участницей не одной, а двух групп. Она была соучредительницей группы Breakfast Club вместе с музыкантом Дэном Гилроем, с которым познакомилась во время европейского турне 1979 года.

Живя в заброшенных зданиях в Квинсе, они сталкивались с финансовыми трудностями, но не сдавались. В конце концов талант Мадонны привлек внимание лейбла Sire Records, что привело к выпуску ее первого сингла. И хотя группа вскоре распалась, музыкальное путешествие Мадонны только начиналось.

Непревзойденный успех

Успех Мадонны как сольной исполнительницы не имеет равных. С более чем 200 миллионами проданных записей по всему миру она стала одной из самых успешных артисток в истории.

Ее песни постоянно возглавляют хит-парады, с впечатляющими 12 хитами номер один в Billboard Hot 100 и восемью альбомами номер один в Billboard 200. Влияние и талант певицы закрепили за ней статус одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц, состояние которой оценивается в 400 миллионов долларов.

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Имя со значением

Итальянское происхождение Мадонны сыграло значительную роль в формировании ее личности. Она была названа в честь своей матери, Мадонны Луизы, а чтобы различать их, ее ласково называли Маленькая Нонни. Интересно, что отец Мадонны даже назвал некоторые из своих лучших итальянских вин в ее честь, создав линию вин "Мадонна" с разными вкусами.

Автор внутри

Кроме своего музыкального и актерского мастерства Мадонна также продемонстрировала свой талант публициста. Она написала и опубликовала десять книг, показывая свою многогранность и творчество. Ее первая публикация, спорная журнальная книга под названием "Секс", была выпущена в 1992 году и содержала провокационные изображения.

Несмотря на неоднозначную реакцию, книга разошлась поразительным тиражом в 1,5 миллиона экземпляров по 50 долларов за штуку. Мадонна также написала предисловия к нескольким книгам, в частности к книге Алана Паркера о создании фильма "Эвита".

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