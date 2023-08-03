Цікаві факти про Мадонну, які ви могли не знати: кинула навчання і вирушила до Нью-Йорка з $35 доларами в кармані

Мадонна – ім'я, яке резонує з поп-музикою та культурним впливом, залишило незабутній слід у розважальній індустрії. Завдяки своїм хітовим пісням, успішній акторській кар'єрі та модному стилю, вона стала справжньою іконою світу музики.

Скромний початок Мадонни

Перш ніж стати світовою сенсацією, Мадонна розпочала свій шлях зі скромного початку. Кинувши коледж у 1978 році, вона вирушила до Нью-Йорка з 35 доларами в кишені. Хоча деякі стверджують, що вона мала більше грошей і зв'язків, Мадонна перебивалася випадковими заробітками, щоб прогодувати себе. Від роботи в Dunkin Donuts до вступу в Американський театр танцю Елвіна Ейлі вона намагалася звести кінці з кінцями і здійснити свої мрії.

Відео дня

Читайте також: П'ять цікавих фактів про Тома Круза: здивує навіть найзапекліших фанатів

Дні групи

До свого сольного успіху Мадонна була учасницею не однієї, а двох груп. Вона була співзасновницею гурту Breakfast Club разом із музикантом Деном Гілроєм, з яким познайомилася під час європейського турне 1979 року.

Живучи в покинутих будинках у Квінсі, вони стикалися з фінансовими труднощами, але не здавалися. Зрештою, талант Мадонни привернув увагу лейбла Sire Records, що призвело до випуску її першого синглу. І хоча гурт незабаром розпався, музична подорож Мадонни тільки-но починалася.

Неперевершений успіх

Успіх Мадонни як сольної виконавиці не має рівних. З більш ніж 200 мільйонами проданих записів у всьому світі вона стала однією з найуспішніших артисток в історії.

Її пісні постійно очолюють хіт-паради, з вражаючими 12 хітами номер один у Billboard Hot 100 та вісьма альбомами номер один у Billboard 200. Вплив та талант співачки закріпили за нею статус однієї з найоплачуваніших виконавиць, статки якої оцінюються у 400 мільйонів доларів.

Читайте також: 8 відомих зіркових пар, які закохалися під час зйомок

Ім'я зі значенням

Італійське походження Мадонни відіграло значну роль формуванні її особистості. Вона була названа на честь своєї матері, Мадонни Луїзи, а щоб розрізняти їх, її лагідно називали Маленька Нонні. Цікаво, що батько Мадонни навіть назвав деякі зі своїх найкращих італійських вин на її честь, створивши лінію вин "Мадонна" з різними уподобаннями.

Автор усередині

Окрім своєї музичної та акторської майстерності Мадонна також продемонструвала свій талант публіциста. Вона написала та опублікувала десять книг, показуючи свою багатогранність та творчість. Її перша публікація, спірна журнальна книга під назвою "Секс", була випущена у 1992 році та містила провокаційні зображення.

Попри неоднозначну реакцію, книга розійшлася вражаючим тиражем 1,5 мільйона екземплярів по 50 доларів за штуку. Мадонна також написала передмови до кількох книг, зокрема до книги Алана Паркера про створення фільму "Евіта".

Раніше UaPortal поділився п'ятьма знаменитостями, які відмовилися від алкоголю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !