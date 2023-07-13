Интересные факты о Марго Робби: делала татуировки на съемочной площадке

Марго Элис Робби – известная австралийская актриса и кинопродюсерша, очаровавшая зрителей своим незаурядным талантом и потрясающей игрой. UAportal подготовил увлекательную подборку малоизвестных подробностей об этой незаурядной личности.

Восхождение Марго Робби к звездам

От скромного начала к мировой славе – путь Марго Робби в индустрии развлечений не может не вдохновлять. Родом из Далби, Квинсленда, Австралии, она изначально получила признание благодаря роли в австралийской мыльной опере "Соседи".

Однако ее прорыв произошел с изображением культового персонажа Харли Квина в фильме "Отряд самоубийц". Эта роль вывела ее на международный уровень, принесла ей признание критиков и легион поклонников по всему миру.

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Пристрастие к продюсированию

Таланты Марго Робби выходят за рамки актерского мастерства, ведь оно также является опытным кинопродюсером. В 2014 году она стала соучредительницей продюсерской компании LuckyChap Entertainment с целью рассказывать разнообразные и увлекательные истории на большом экране. Через LuckyChap Entertainment она активно участвовала в производстве нескольких фильмов, получивших признание критиков, в частности "Я, Тоня" и "Многообещающая молодая женщина".

Скрытые таланты

Одно из ее замечательных умений – это умение делать татуировку. Во время съемок "Отряда самоубийц" Робби сделала татуировку нескольким своим коллегам по съемочной площадке с согласия актеров и съемочной группы.

Кроме того, Марго Робби является опытной воздушной гимнасткой-любительницей. Она увлеклась воздушным искусством еще в юном возрасте и продолжает практиковать и совершенствовать свои навыки, когда позволяет ее плотный график.

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Номинация на премию "Оскар"

В 2018 году она получила свою первую номинацию на премию "Оскар" за роль Тони Гардинга в биографическом фильме "Я, Тоня". Эта номинация закрепила ее статус уважаемой и опытной актрисы в индустрии.

Пропаганда устойчивого развития

Кроме своей успешной карьеры, Марго Робби является ярым сторонником экологической устойчивости. Она активно участвует в различных инициативах и кампаниях, которые пропагандируют экологические практики и повышают осведомленность об изменении климата. Робби использовала свою платформу, чтобы подчеркнуть необходимость защиты планеты, и была активным сторонником возобновляемой энергетики и усилий по сохранению окружающей среды.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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