Цікаві факти про Марго Роббі: робила татуювання на знімальному майданчику

Марго Еліс Роббі – відома австралійська актриса та кінопродюсерка, яка зачарувала глядачів своїм неабияким талантом та приголомшливою грою.UAportal підготував захоплюючу добірку маловідомих подробиць про цю непересічну особу.

Сходження Марго Роббі до зірок

Від скромного початку світової слави – шлях Марго Роббі в індустрії розваг не може не надихати. Родом із Далбі, Квінсленду, Австралії, вона спочатку отримала визнання завдяки ролі в австралійській мильній опері "Сусіди".

Проте її прорив стався із зображенням культового персонажа Харлі Квіна у фільмі "Загін самогубців". Ця роль вивела її на міжнародний рівень, принесла їй визнання критиків та легіон шанувальників у всьому світі.

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Пристрасть до продюсування

Таланти Марго Роббі виходять за межі акторської майстерності, адже вона також є досвідченим кінопродюсером. У 2014 році вона стала співзасновницею продюсерської компанії LuckyChap Entertainment з метою розповідати різноманітні та захоплюючі історії на великому екрані. Через LuckyChap Entertainment вона брала активну участь у виробництві кількох фільмів, які отримали визнання критиків, зокрема "Я, Тоня" та "Багатообіцяюча молода жінка".

Приховані таланти

Одне з її чудових умінь – це вміння робити татуювання. Під час зйомок "Загону самогубців" Роббі зробила татуювання декільком своїм колегам зі знімального майданчика за згодою акторів та знімальної групи.

Крім того, Марго Роббі є досвідченою повітряною гімнасткою-аматоркою. Вона захопилася повітряним мистецтвом ще в юному віці та продовжує практикувати та вдосконалювати свої навички, коли дозволяє її щільний графік.

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Номінація на премію "Оскар"

2018 року вона отримала свою першу номінацію на премію "Оскар" за роль Тоні Гардінга в біографічному фільмі "Я, Тоня". Ця номінація закріпила її статус шановної та досвідченої актриси в індустрії.

Пропаганда сталого розвитку

Окрім своєї успішної кар'єри, Марго Роббі є затятим прихильником екологічної стійкості. Вона бере активну участь у різних ініціативах та кампаніях, які пропагують екологічні практики та підвищують поінформованість про зміну клімату. Роббі використовувала свою платформу, щоб наголосити на необхідності захисту планети, і була активним прихильником відновлюваної енергетики та зусиль щодо збереження навколишнього середовища.

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