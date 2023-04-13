Из самой Британии: рецепт бараньей ноги к праздничному столу
Добавьте своему праздничному столу английского шарма: приготовьте запеченную баранью ногу по пасхальному рецепту английских поваров.
Для приготовления возьмите ногу весом 2 – 2.5 кг. Для более пикантного и аутентичного вкуса нашпигуйте мясо анчоусами, как это делают в Британии. Они удачно оттесняют вкус баранины.
Обязательные ингредиенты:
– Баранья нога с костью – 2.5 кг
– Веточка розмарина – 5 шт.
– Зубчик чеснока – 4 шт.
– Лук желтый репчатый – 2 шт.
– Оливковое масло – 2 ст. л.
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
По желанию:
– филе анчоуса – 4 шт.
Духовку разогрейте до 220 градусов и хорошо смажьте жиром противень.
Очистите лук и чеснок. Овощи порежьте большими кусками, чеснок разрежьте пополам.
Розмарин нарежьте 2 – сантиметровыми кусками
Если решили использовать филе анчоусов – порежьте их большими кусками.
Вымойте мясо и обсушите. Под углом сделайте надрезы глубиной 5 см. В надрезы вставьте розмарин, чеснок и, если вы используете, куски анчоуса. Посолите и поперчите мясо и натрите растительным маслом.
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Положите мясо на противень и отправьте в духовку на 20 минут.
Установите температуру духовки на 180 градусов, извлеките противень, разложите вокруг мяса лук, полейте маслом и отправьте в духовку на 1 час.
Через час выньте противень и накройте мясо фольгой. Оставьте на 15 минут.
Подавайте, украсив по вкусу.
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