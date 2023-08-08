Известные актеры, начинавшие как спортсмены: от Арнольда Шварценеггера до Джейсона Стейтема

Знаменитости, актеры, музыканты и художники имеют одну общую цель – развлекать массы. Интересно, что многие из этих известных людей начинали свою карьеру в мире спорта, прежде чем попасть в индустрию развлечений. Опыт, который они завоевали как спортсмены, возможно, сыграл значительную роль в их дальнейшем успехе.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Прежде чем стать известным в Голливуде, Дуэйн Джонсон доминировал на футбольном поле в составе команды "Майами Харрикейнс". Играя на линии защиты, Джонсон являлся частью команды-победителя национального чемпионата 1991 года. Хотя травма помешала ему попасть в НФЛ, Джонсон недолго играл за "Калгари Стемпедерс" в Канадской футбольной лиге. Позже он использовал свой футбольный опыт для роли в сериале "Игроки", где изобразил звездного игрока футбольной лиги, переходящего в карьеру финансового менеджера.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер сначала сделал себе имя как один из самых выдающихся бодибилдеров и фитнес-атлетов всех времен, прежде чем перейти к актерству. Он выиграл многочисленные титулы в бодибилдинге, включая титул "Мистер Вселенной" в возрасте 20 лет и семь титулов "Мистер Олимпия". Культовое телосложение Шварценеггера и его успехи в бодибилдинге проложили ему путь к ролям в таких блокбастерах, как "Конан-варвар", "Терминатор", "Хищник" и "Вспомнить все". По удивительному стечению обстоятельств, Шварценеггер впоследствии стал губернатором Калифорнии, занимая этот пост с 2003 по 2011 год.

Терри Крюс

Терри Крюс, известный своими кражами сцен в таких фильмах, как "Еще одна пятница", "Неудержимые" и "Бруклин 9-9", имел многообещающую футбольную карьеру, прежде чем начать актерскую карьеру. Он играл на позиции защитника в Университете Западного Мичигана, приобщившись к победе команды в чемпионате конференции. Крюс был избран командой "Лос-Анджелес Рамс" в 1991 году и продолжил играть в НФЛ за "Рамс", "Вашингтон Редскинс", "Сан-Диего Чарджерс" и "Филадельфия Иглз".

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Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, одна из самых больших кинозвезд своего времени, мог бы пойти другим путем, останься со своей первой страстью – футболом. Рейнольдс добился успеха как нападающий в средней школе Палм-Бич, заслужив звание игрока первой команды штата. Он продолжил свой футбольный путь в Университете Флориды. К сожалению, футбольные мечты Рейнольдса были оборваны из-за травм, полученных на первом курсе, и последующей автомобильной аварии. Рейнольдс даже имел возможность объединить свои страсти к футболу и актерству в оригинальной версии фильма "Все или ничего".

Джейсон Стейтем

Известный своим жестким и крутым образом на большом экране, Джейсон Стейтем поначалу сделал себе имя как член Национальной сборной Великобритании по подводному плаванию. Он даже представлял Англию на Играх Содружества 1990, прежде чем перейти к актерской карьере. Атлетизм и преданность спорту заложили основу для успеха Стэтхэма как звезды боевиков в таких фильмах, как "Перевозчик".

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