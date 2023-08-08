Відомі актори, які починали як спортсмени: від Арнольда Шварценеггера до Джейсона Стейтема

Знаменитості, актори, музиканти та художники мають одну спільну мету – розважати маси. Цікаво, що багато хто з цих відомих людей починав свою кар'єру у світі спорту, перш ніж потрапити в індустрію розваг. Досвід, який вони здобули як спортсмени, можливо, зіграв значну роль у їхньому подальшому успіху.

Дуейн "Скеля" Джонсон

Перш ніж стати відомим в Голлівуді, Дуейн Джонсон домінував на футбольному полі у складі команди "Майамі Харрікейнз". Граючи на лінії захисту, Джонсон був частиною команди-переможця національного чемпіонату 1991 року. Хоча травма завадила йому потрапити до НФЛ, Джонсон недовго грав за "Калгарі Стемпедерс" у Канадській футбольній лізі. Пізніше він використав свій футбольний досвід для ролі в серіалі "Гравці", де зобразив зіркового гравця футбольної ліги, який переходить до кар'єри фінансового менеджера.

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер спочатку зробив собі ім'я як один з найвидатніших бодибілдерів та фітнес-атлетів усіх часів, перш ніж перейти до акторства. Він виграв численні титули в бодибілдингу, включаючи титул "Містер Всесвіт" у віці 20 років і сім титулів "Містер Олімпія". Культова статура Шварценеггера та його успіхи в бодибілдингу проклали йому шлях до ролей у таких блокбастерах, як "Конан-варвар", "Термінатор", "Хижак" і "Згадати все". За дивовижним збігом обставин, Шварценеггер згодом став губернатором Каліфорнії, займаючи цю посаду з 2003 по 2011 рік.

Террі Крюс

Террі Крюс, відомий своїми крадіжками сцен у таких фільмах, як "Ще одна пʼятниця", "Нестримні" та "Бруклін 9-9", мав багатообіцяючу футбольну кар'єру, перш ніж розпочати акторську кар'єру. Він грав на позиції захисника в Університеті Західного Мічигану, долучившись до перемоги команди в чемпіонаті конференції. Крюс був обраний командою "Лос-Анджелес Рамс" у 1991 році і продовжив грати у НФЛ за "Рамс", "Вашингтон Редскінс", "Сан-Дієго Чарджерс" і "Філадельфія Іглз".

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Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, одна з найбільших кінозірок свого часу, міг би піти іншим шляхом, якби залишився зі своєю першою пристрастю – футболом. Рейнольдс досяг успіху як нападник у середній школі Палм-Біч, заслуживши звання гравця першої команди штату. Він продовжив свій футбольний шлях в Університеті штату Флорида. На жаль, футбольні мрії Рейнольдса були обірвані через травми, отримані на першому курсі, і подальшу автомобільну аварію. Рейнольдс навіть мав можливість поєднати свої пристрасті до футболу та акторства в оригінальній версії фільму "Все або нічого".

Джейсон Стейтем

Відомий своїм жорстким і крутим образом на великому екрані, Джейсон Стейтем спочатку зробив собі ім'я як член Національної збірної Великобританії з підводного плавання. Він навіть представляв Англію на Іграх Співдружності 1990 року, перш ніж перейти до акторської кар'єри. Атлетизм і відданість спорту заклали основу для успіху Стетхема як зірки бойовиків у таких фільмах, як "Перевізник".

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