Как безопасно и правильно постирать обувь в стиральной машинке: эффективные советы

Уход за любимой парой обуви необходим, если мы хотим, чтобы она служила долго и сохраняла опрятный вид. Идеальным вариантом является ручная стирка обуви, но бывает, что времени не хватает, и мы решаем постирать ее в стиральной машине.

Однако важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать непредвиденных последствий. UAportal подготовил эффективные советы, которые помогут сохранить красивый внешний вид обуви при безопасной стирке в машинке.

Различные виды обуви, например, из кожи, замши, винила и резины, требуют особого ухода, и неправильные методы чистки могут испортить их внешний вид. Важно обращаться с этими материалами с осторожностью и следовать соответствующим рекомендациям по чистке.

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Для обуви на каблуках или босоножек из деликатных материалов, таких как атлас, шелк или украшенных сложными орнаментами, рекомендуется обратиться за услугами профессиональной чистки. Одно неосторожное движение во время машинной стирки может легко повредить такую обувь, что приведет к ухудшению ее внешнего вида.

С другой стороны, обувь из таких материалов, как нейлон, хлопок и полиэстер, можно смело подвергать машинной стирке. Эти материалы долговечны и могут выдержать полный цикл стирки. Однако для достижения оптимального результата необходимо правильно подготовить обувь перед стиркой.

Начните с извлечения шнурков, стелек и любых других съемных деталей. Тщательно встряхните обувь, чтобы удалить мусор, и используйте небольшую щетку, чтобы очистить все щели и подошвы.

Чтобы защитить обувь от повреждений и минимизировать шум во время стирки, поместите ее в сетчатый мешок или наволочку. Кроме того, положите стельки и шнурки в отдельный мешок. Когда все подготовлено, можно запускать стиральную машину.

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При выборе программы стирки отдайте предпочтение деликатному или щадящему циклу, который работает на более низкой скорости. Если возможно, отключите программу отжима, чтобы предотвратить чрезмерное взбалтывание.

Также рекомендуется использовать жидкое моющее средство или капсулы с моющим средством вместо сухого стирального порошка. Сухое моющее средство может не полностью раствориться в воде, оставив нежелательные пятна на обуви.

Если неприятный запах сохраняется даже после стирки, можно постирать стельки вручную. Сделайте смесь из теплой воды и моющего средства для посуды или стирального порошка. Осторожно потрите стельки жесткой щеткой, затем тщательно промойте их под проточной водой. Высушите их, прежде чем снова вставить в обувь.

Еще один эффективный метод борьбы с запахом заключается в использовании пищевой соды. Просто насыпьте пищевую соду на поверхность обуви и оставьте ее на ночь. Пищевая сода поглотит стойкие запахи, придав обуви свежесть.

После стирки важно правильно высушить обувь. Избегайте сушки непосредственно под солнечными лучами, так как от чрезмерного тепла цвета могут поблекнуть или выгореть.

Вместо этого выбирайте хорошо проветриваемое место на открытом воздухе. Чтобы сохранить их форму, вложите внутрь обуви чистые тряпки или скомканную бумагу они также помогут впитать лишнюю влагу.

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