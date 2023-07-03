Як безпечно і правильно випрати взуття в пральній машинці: ефективні поради

Догляд за улюбленою парою взуття необхідний, якщо ми хочемо, щоб воно служило довго і зберігало охайний вигляд. Ідеальним варіантом є ручне прання взуття, але буває, що часу не вистачає, і ми вирішуємо випрати його в пральній машині.

Однак важливо дотримуватися правильної техніки, щоб уникнути непередбачених наслідків. UAportal підготував ефективні поради, які допоможуть зберегти гарний зовнішній вигляд взуття під час безпечного прання в машинці.

Різні види взуття, наприклад, зі шкіри, замші, вінілу та гуми, вимагають особливого догляду, і неправильні методи чищення можуть зіпсувати їхній зовнішній вигляд. Важливо поводитися з цими матеріалами з обережністю та дотримуватися відповідних рекомендацій щодо чищення.

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Для взуття на підборах або босоніжок з делікатних матеріалів, таких як атлас, шовк або прикрашені складними орнаментами, рекомендується звернутися за професійним чищенням. Один необережний рух під час прання може легко пошкодити таке взуття, що призведе до погіршення його зовнішнього вигляду.

З іншого боку, взуття з таких матеріалів, як нейлон, бавовна і поліестер, можна сміливо піддавати пранню. Ці матеріали довговічні та можуть витримати повний цикл прання. Проте задля досягнення оптимального результату необхідно правильно підготувати взуття перед пранням.

Почніть з виймання шнурків, устілок та інших знімних деталей. Ретельно струсіть взуття, щоб видалити сміття, та використовуйте невелику щітку, щоб очистити всі щілини та підошви.

Щоб захистити взуття від пошкоджень та мінімізувати шум під час прання, помістіть його у сітчастий мішок або наволочку. Крім того, покладіть устілки та шнурки в окремий мішок. Коли все підготовлено, можна запускати пральну машину.

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При виборі програми прання віддайте перевагу делікатному або щадному циклу, який працює на нижчій швидкості. Якщо можливо, вимкніть програму віджимання, щоб запобігти надмірному збовтуванню.

Також рекомендується використовувати рідкий миючий засіб або капсули з миючим засобом замість сухого прального порошку. Сухий миючий засіб може повністю розчинитися у воді, залишивши небажані плями на взутті.

Якщо неприємний запах зберігається навіть після прання, можна випрати устілки вручну. Зробіть суміш із теплої води та миючого засобу для посуду або прального порошку. Обережно потріть устілки жорсткою щіткою, потім ретельно промийте під проточною водою. Висушіть їх, перш ніж знову вставити у взуття.

Ще один ефективний метод боротьби із запахом полягає у використанні харчової соди. Просто насипте харчову соду на поверхню взуття та залиште її на ніч. Харчова сода поглине стійкі запахи, надавши свіжості взуття.

Після прання важливо правильно висушити взуття. Уникайте сушіння безпосередньо під сонячним промінням, тому що від надмірного тепла кольори можуть поблякнути або вигоріти.

Натомість вибирайте добре провітрюване місце на відкритому повітрі. Щоб зберегти їх форму, вкладіть у взуття чисті ганчірки або зім'ятий папір вони також допоможуть увібрати зайву вологу.

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