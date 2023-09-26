Как быстро и легко почистить заварочный чайник: простые советы

Чистка чайника является важной задачей, ведь от этого может зависеть качество чая. UAportal подготовил исчерпывающую инструкцию, которая поможет поддерживать чайник в идеальном состоянии.

Используйте уксус

Для начала промойте чайник теплой водой, чтобы удалить остатки заварки. Затем наполните чайник ровными частями воды и белого уксуса. Дайте смеси настояться около 15 минут, чтобы растворились стойкие пятна и минеральные отложения.

После этого аккуратно потрите чайник мягкой щеткой или губкой, чтобы удалить остатки. Напоследок тщательно промойте чистой водой чайник, чтобы убедиться, что все следы уксуса исчезли.

Примените пищевую соду

Промыв чайник теплой водой, насыпьте внутрь большое количество соды. Затем влажной тряпкой или губкой осторожно протрите соду круговыми движениями.

Мягкие абразивные свойства соды помогут удалить пятна, не поцарапав поверхность чайника. Перед последующим использованием тщательно промойте чайник чистой водой, чтобы удалить остатки средства.

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Мойте фильтр отдельно

Если ваш чайник имеет съемный контейнер для заварки или фильтра, обязательно чистите его отдельно. Извлеките заварник или фильтр и промойте его под теплой водой, чтобы удалить остатки заварки или мусора.

Если есть стойкие пятна, вы можете замочить заварник или фильтр в смеси теплой воды и хозяйственного мыла на несколько минут. Затем с помощью щетки или губки удалите остатки загрязнений. Тщательно промойте заварочную емкость или фильтр, прежде чем положить его обратно в чайник.

Поддерживайте чистоту регулярно

Чтобы поддерживать чистоту чайника, важно регулярно чистить его. После каждого использования чайника промывайте теплой водой, чтобы удалить остатки чая.

Если остались пятна или неприятный запах, вы можете повторить процессы очищения, упомянутые выше. Кроме того, избегайте использования агрессивных химических веществ или абразивных материалов, которые могут повредить поверхность чайника.

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