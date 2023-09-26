Як швидко і легко почистити заварювальний чайник: прості поради

Чищення чайника є важливою задачею, адже від цього може залежати якість чаю. UAportal підготував вичерпну інструкцію, яка допоможе підтримувати чайник в ідеальному стані.

Використовуйте оцет

Для початку промийте чайник теплою водою, щоб видалити залишки заварки. Потім наповніть чайник рівними частинами води і білого оцту. Дайте суміші настоятися близько 15 хвилин, щоб розчинилися стійкі плями та мінеральні відкладення.

Після цього обережно потріть чайник м'якою щіткою або губкою, щоб видалити залишки. Наостанок ретельно промийте чайник чистою водою, щоб переконатися, що всі сліди оцту зникли.

Застосуйте харчову соду

Промивши чайник теплою водою, насипте всередину велику кількість соди. Потім вологою ганчіркою або губкою обережно витріть соду круговими рухами.

М'які абразивні властивості соди допоможуть видалити плями, не подряпавши поверхню чайника. Перед наступним використанням ретельно промийте чайник чистою водою, щоб видалити залишки засобу.

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Мийте фільтр окремо

Якщо ваш чайник має знімний контейнер для заварки або фільтр, обов'язково чистіть його окремо. Вийміть заварник або фільтр і промийте його під теплою водою, щоб видалити залишки заварки або сміття.

Якщо є стійкі плями, ви можете замочити заварник або фільтр у суміші теплої води і господарського мила на кілька хвилин. Потім за допомогою щітки або губки видаліть залишки забруднень. Ретельно промийте заварювальну ємність або фільтр перед тим, як покласти його назад у чайник.

Підтримуйте чистоту регулярно

Щоб підтримувати чистоту чайника, важливо регулярно його чистити. Після кожного використання чайника промивайте його теплою водою, щоб видалити залишки чаю.

Якщо залишилися плями або неприємний запах, ви можете повторити процеси очищення, згадані вище. Крім того, уникайте використання агресивних хімічних речовин або абразивних матеріалів, які можуть пошкодити поверхню чайника.

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