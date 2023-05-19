Как быстро перестать икать: проверенные советы

Икота – распространенное, но раздражающее явление, которое может возникнуть неожиданно. UAportal подготовил список советов и рекомендаций, которые помогут быстро и легко избавиться от нее.

Задержите дыхание

Задержка дыхания – это классический метод избавления от икоты. Просто сделайте глубокий вдох и задержите его как можно дольше. Это поможет повысить уровень углекислого газа в крови, что расслабит диафрагму и остановит икоту. Повторите этот процесс несколько раз, пока икота не прекратится.

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Пейте воду

Питье воды – еще один эффективный способ остановить икоту. Выпейте несколько глотков воды и задержите дыхание на несколько секунд, прежде чем глотать. Это поможет стимулировать блуждающий нерв, который отвечает за управление диафрагмой. Повторяйте этот процесс несколько раз, пока икота не прекратится.

Используйте ложку сахара

Ложка сахара – это проверенный и верный способ остановить икоту. Просто возьмите чайную ложку сахара и дайте ему раствориться во рту. Это поможет стимулировать нервные окончания во рту и горле, что прервет икотный рефлекс.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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