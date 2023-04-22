Как быстро проснуться утром и не уснуть снова

UAportal подготовил статью о лайфхаках, как быстро проснуться и правильно начать свой день. Они также помогут не уснуть снова и не пропустить важное событие.

Получайте достаточное количество сна

Первый и самый важный совет для быстрого пробуждения – это высыпаться. Это может показаться очевидным, но многие люди пренебрегают этим основополагающим аспектом своего распорядка дня. Хороший ночной сон необходим для физического и психического здоровья и имеет решающее значение для правильного функционирования организма.

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Вы должны стремиться спать не менее 7-8 часов каждую ночь и установить регулярный график сна, чтобы помочь своему организму привыкнуть к постоянному распорядку дня. Кроме того, старайтесь избегать кофеина, алкоголя и использования электронных устройств перед сном, так как они могут нарушить качество сна.

Используйте естественное освещение

Еще один полезный совет для быстрого пробуждения – использовать естественное освещение. Воздействие солнечного или яркого света по утрам помогает регулировать циркадный ритм – внутренние часы организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования.

Откройте шторы или жалюзи, чтобы впустить естественный свет в комнату, или подумайте о приобретении лампы для пробуждения, которая имитирует восход солнца, чтобы постепенно разбудить вас. Это поможет вам чувствовать себя более энергичным и бодрым по утрам.

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Двигайтесь

Физическая активность – отличный способ быстро проснуться и разогнать кровь. Попробуйте делать легкую растяжку или выполнять упражнения йоги по утрам, чтобы повысить уровень энергии и гибкости.

Вы также можете совершить быструю прогулку или пробежку, или сделать короткую тренировку, чтобы привести свое тело в движение. Это поможет вам чувствовать себя более бодрым и сосредоточенным в течение дня.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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