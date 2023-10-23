Как быстро размягчить масло до комнатной температуры: топ-5 лучших способов

Размягченное сливочное масло является важным ингредиентом во многих рецептах, поскольку помогает легко получать желаемую текстуру. UAportal подготовил лучшие методы размягчения сливочного масла до комнатной температуры.

Воспользуйтесь микроволновой печью

Начните с того, что положите сливочное масло в посуду, подходящую для микроволновки, и разогрейте его в режиме размораживания в течение 10-15 секунд. Проверьте масло, и если оно все еще недостаточно мягкое, продолжайте нагревать его в микроволновке с интервалом в 5 секунд, пока оно не достигнет нужной консистенции.

Натрите холодное масло на терке

Эта техника позволяет сливочному маслу быстро и равномерно размягчиться. Просто возьмите кусок холодного сливочного масла и натрите его, используя самые большие отверстия на терке.

Натертое масло размягчится гораздо быстрее, чем если оставить палочку целиком. Этот способ хорошо работает, если требуется размягченное масло для выпечки.

Попробуйте паровую баню

Заполните кастрюлю водой и поставьте ее на плиту на средний огонь. Положите масло в термостойкую посуду и поставьте его на кастрюлю, убедившись, что дно посуды не прикасается к воде.

Пар от кипящей воды мягко согреет масло, позволяя ему медленно размякнуть. Периодически помешивайте масло, пока оно не достигнет комнатной температуры.

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Оставьте масло на столе на несколько часов

Этот метод требует предварительной планировки, поскольку он может занять от 1 до 3 часов, в зависимости от температуры на кухне. Убедитесь, что масло накрыто, чтобы защитить его от любых загрязнений. Важно отметить, что если оставить масло на открытом воздухе надолго, оно может испортиться, поэтому не забывайте о времени.

Используйте масленку

Эти специально разработанные контейнеры удерживают масло в наполненной водой основе, обеспечивая герметичность, сохраняющую его свежим и удобным для намазывания. Просто положите кусочек масла в масленку и меняйте воду каждые несколько дней. Этот способ удобен для тех, кто часто использует сливочное масло и желает, чтобы оно всегда было мягким и готовым к употреблению.

Напомним, яблочное масло – это отличный способ использовать избыток яблок и насладиться натуральным подсластителем без добавления сахара. Мы поделились его рецептом.

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